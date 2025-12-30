TAGESVORSCHAU: Termine am 2. Januar 2026
dpa-AFX · Uhr
FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Freitag, den 02. Januar 2026
TERMINE UNTERNEHMEN --- TERMINE KONJUNKTUR 07:00 NLD: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 12/25 09:00 CZS: BIP Q3/25 (2. Veröffentlichung) 09:00 POL: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 12/25 09:15 ESP: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 12/25 09:45 ITA: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 12/25 09:50 FRA: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 12/25 (2. Veröffentlichung) 09:55 DEU: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 12/25 (2. Veröffentlichung) 10:00 EUR: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 12/25 (2. Veröffentlichung) 10:30 GBR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 12/25 15:45 USA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 12/25 16:00 USA: Bauinvestitionen 11/25 SONSTIGE TERMINE ---
Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi
Das könnte dich auch interessieren
Premium-Beiträge
Energieaktien werden 2026 interessant - trotz fallender Ölpreise22. Dez. · onvista
PlusRichtige Auswahl ist aber zwingend
Rückblick auf ein turbulentes Jahr: 2025 in sieben Grafiken22. Dez. · onvista
PlusÜberflieger und Verlustbringer
"Beruhigungspille" für den Markt: Was die KI-Rally gerade wieder entfacht21. Dez. · onvista
PlusChartzeit Wochenausgabe 21.12.2025