TAGESVORSCHAU: Termine am 2. Januar 2026

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Freitag, den 02. Januar 2026

TERMINE UNTERNEHMEN --- TERMINE KONJUNKTUR 07:00 NLD: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 12/25 09:00 CZS: BIP Q3/25 (2. Veröffentlichung) 09:00 POL: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 12/25 09:15 ESP: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 12/25 09:45 ITA: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 12/25 09:50 FRA: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 12/25 (2. Veröffentlichung) 09:55 DEU: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 12/25 (2. Veröffentlichung) 10:00 EUR: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 12/25 (2. Veröffentlichung) 10:30 GBR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 12/25 15:45 USA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 12/25 16:00 USA: Bauinvestitionen 11/25 SONSTIGE TERMINE ---

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi