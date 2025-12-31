W​e​r​b​u​n​g ausblenden

Aktien New York: Leichte Verluste am letzten Handelstag des Jahres

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

NEW YORK (dpa-AFX) - Die wichtigsten US-Aktienindizes sind in den letzten Handelstag des Jahres etwas tiefer gestartet. Der Dow Jones Industrial sank am Mittwoch um 0,12 Prozent auf 48.311,01 Zähler. Bereits zum Wochenbeginn hatte sich der Leitindex wieder etwas von seinem Rekordhoch vom 12. Dezember bei knapp 48.887 Punkten entfernt.

Der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 verlor zuletzt 0,15 Prozent auf 25.424,79 Zähler. Der marktbreite S&P 500 sank um 0,08 Prozent auf 6.890,71 Punkte. Alle drei Indizes haben sich 2025 stark entwickelt, am besten der Nasdaq 100 mit einem Zuwachs von 21 Prozent.

Das Geschäft ist wie schon in den vergangenen Tagen dünn. Marktbewegende Neuigkeiten waren Mangelware. Viele Marktteilnehmer haben ihre Bücher bereits geschlossen. In diversen europäischen Ländern blieben die Börsen an Silvester geschlossen./he

Das könnte dich auch interessieren

Bilanz der Einzelwerte
Das waren die Tops und Flops im Dax 2025gestern, 14:53 Uhr · dpa-AFX
Dax Logo
Börsen-News live 30.12.2025
Boeing sichert Großauftrag – Heidelberg Materials und Meta im Blickgestern, 12:58 Uhr · onvista
onvista-Chefanalyst Martin Goersch
Schicksalsjahr für den Pharmakonzern
Kann Bayer 2026 das Monsanto-Trauma überwinden?gestern, 11:06 Uhr · Reuters
Kann Bayer 2026 das Monsanto-Trauma überwinden?
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Plus
Richtige Auswahl ist aber zwingend
Energieaktien werden 2026 interessant - trotz fallender Ölpreise22. Dez. · onvista
Plus
Überflieger und Verlustbringer
Rückblick auf ein turbulentes Jahr: 2025 in sieben Grafiken22. Dez. · onvista
Plus
Chartzeit Wochenausgabe 21.12.2025
"Beruhigungspille" für den Markt: Was die KI-Rally gerade wieder entfacht21. Dez. · onvista
Alle Premium-News
W​e​r​b​u​n​g ausblenden