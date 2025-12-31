Aktien New York: Leichte Verluste am letzten Handelstag des Jahres

NEW YORK (dpa-AFX) - Die wichtigsten US-Aktienindizes sind in den letzten Handelstag des Jahres etwas tiefer gestartet. Der Dow Jones Industrial sank am Mittwoch um 0,12 Prozent auf 48.311,01 Zähler. Bereits zum Wochenbeginn hatte sich der Leitindex wieder etwas von seinem Rekordhoch vom 12. Dezember bei knapp 48.887 Punkten entfernt.

Der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 verlor zuletzt 0,15 Prozent auf 25.424,79 Zähler. Der marktbreite S&P 500 sank um 0,08 Prozent auf 6.890,71 Punkte. Alle drei Indizes haben sich 2025 stark entwickelt, am besten der Nasdaq 100 mit einem Zuwachs von 21 Prozent.

Das Geschäft ist wie schon in den vergangenen Tagen dünn. Marktbewegende Neuigkeiten waren Mangelware. Viele Marktteilnehmer haben ihre Bücher bereits geschlossen. In diversen europäischen Ländern blieben die Börsen an Silvester geschlossen./he