Aktien New York Schluss: Verluste am letzten Handelstag des Jahres

dpa-AFX · Uhr
NEW YORK (dpa-AFX) - Die wichtigsten US-Aktienindizes haben am letzten Handelstag des Jahres Verluste verzeichnet. Der Dow Jones Industrial sank am Mittwoch um 0,63 Prozent auf 48.063,29 Zähler. 2025 hat er allerdings um 13 Prozent zugelegt.

Der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 verlor am Mittwoch 0,84 Prozent auf 25.249,85 Zähler. Der Jahresgewinn liegt bei gut einem Fünftel. Der marktbreite S&P 500 sank um 0,74 Prozent auf 6.845,50 Punkte. 2025 hat er mehr als 16 Prozent gewonnen und damit das dritte Jahr in Folge zweistellig höher abgeschlossen.

Das Geschäft war am Mittwoch wie schon in den vergangenen Tagen dünn. Marktbewegende Neuigkeiten waren Mangelware. Viele Teilnehmer haben ihre Bücher bereits geschlossen. In diversen europäischen Ländern blieben die Börsen an Silvester geschlossen./he

