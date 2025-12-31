W​e​r​b​u​n​g ausblenden

Devisen: Eurokurs gibt zum US-Dollar nach

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Euro hat am Mittwoch nachgegeben. Die europäische Gemeinschaftswährung kostete im New Yorker Handel zuletzt 1,1746 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs auf 1,1750 (Dienstag: 1,1757) US-Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,8510 (0,8505) Euro gekostet.

Am letzten Handelstag des Jahres fehlt es an Impulsen. In den USA wurden lediglich die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe veröffentlicht. Diese waren in der vergangenen Woche überraschend erneut gesunken und zwar um 16.000 auf 199.000. Volkswirte hatten im Schnitt mit einem Anstieg auf 218.000 gerechnet. In Europa wurde an Silvester keine marktbewegenden Konjunkturdaten veröffentlicht.

Das Geschäft ist wie schon in den vergangenen Tagen dünn. Viele Marktteilnehmer haben ihre Bücher bereits geschlossen. In diversen europäischen Ländern hatten die Börsen schon am Dienstag ihren letzten Handelstag in 2025.

Im Vergleich zum Jahresstart hat der Euro zum Dollar merklich zugelegt. Im Januar hatte der Euro nur rund 1,04 Dollar gekostet. US-Präsident Donald Trump hatte vermehrt Druck auf die Notenbank Fed ausgeübt, die Zinsen zu senken. Es werden im kommenden Jahr in den Vereinigten Staaten weitere Leitzinssenkungen erwartet. Die EZB hat hingegen keine Zinssenkungen mehr in Aussicht gestellt. Dies stützt tendenziell den Euro./he

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Eurokurs (Euro / Dollar)
$
Dollarkurs

Das könnte dich auch interessieren

Devisen: Eurokurs gibt zum US-Dollar nachgestern, 20:49 Uhr · dpa-AFX
Devisen: Eurokurs gibt zum US-Dollar nachgestern, 17:00 Uhr · dpa-AFX
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Plus
Richtige Auswahl ist aber zwingend
Energieaktien werden 2026 interessant - trotz fallender Ölpreise22. Dez. · onvista
Plus
Überflieger und Verlustbringer
Rückblick auf ein turbulentes Jahr: 2025 in sieben Grafiken22. Dez. · onvista
Plus
Chartzeit Wochenausgabe 21.12.2025
"Beruhigungspille" für den Markt: Was die KI-Rally gerade wieder entfacht21. Dez. · onvista
Alle Premium-News
W​e​r​b​u​n​g ausblenden