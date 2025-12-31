EQS-News: DeFi Technologies veröffentlicht Jahresabschlussbrief des CEO an die Aktionäre

EQS-News: DeFi Technologies Inc. / Schlagwort(e): Expansion

TORONTO, 31. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- DeFi Technologies Inc. (das „Unternehmen" oder „DeFi Technologies") (Nasdaq: DEFT) (CBOE CA: DEFI) (GR: R9B), ein Finanztechnologieunternehmen, das die Lücke zwischen traditionellen Kapitalmärkten und dezentraler Finanzwirtschaft („DeFi") schließt, hat heute einen Jahresabschlussbrief seines Chief Executive Officers und Executive Chairman Johan Wattenström an die Aktionäre veröffentlicht.

Sehr geehrte Aktionäre,

Zum Ende des Jahres 2025 möchte ich diesen Brief auf die Kernaussage stützen, die unser gesamtes Handeln leitet.

DeFi Technologies strebt danach, der weltweit führende Anbieter von Vermögensverwaltungsdienstleistungen und Anlageprodukten zu sein, mit einer skalierbaren, vertikal integrierten Plattform von Anlageinstrumenten und Kapitalmarktinfrastruktur, die darauf abzielt, traditionelle, überregulierte und ineffiziente Märkte für Investitionen, Primär- und Sekundärmärkte zu revolutionieren. Das alte System ist von einer veralteten Infrastruktur geprägt, die mit ineffizienten und teuren Zwischenhändlern überladen ist, die fehlgeleitete Vorschriften auferlegen, die sowohl Investoren als auch Unternehmer beeinträchtigen.

Wir bauen sowohl zentralisierte als auch dezentralisierte Finanzsysteme auf und positionieren uns für die Konvergenz dieser Paradigmen im Laufe der Zeit. Viele Politiker und Bürokraten bleiben eine destruktive Kraft, aber sie können den rasanten Evolutionsdruck der freien Märkte nicht aufhalten, die einen objektiv besseren Weg für Zahlungen, Wertspeicherung und reibungslose Kapitalmärkte gestalten.

Wir planen, eine Reihe von intern entwickelten Innovationen in diesen Bereichen vorzustellen, die die Kosten senken, den Mehrwert und die Skalierbarkeit erhöhen und einen beispiellosen Kundennutzen ermöglichen.

Wir konzentrieren uns darauf, langfristigen Shareholder Value zu schaffen, zu schützen und zurückzugeben, und wir bleiben trotz der Marktvolatilität diszipliniert, während wir ein Weltklasseunternehmen aufbauen. Tägliche Kursschwankungen sind nur Rauschen. Wir konzentrieren uns auf das echte Signal: die Ausführung.

Das ist keine Rhetorik – es ist ein Entwurf. Und 2025 haben wir diesen Plan in Bezug auf Produkte, Geografie, institutionelle Infrastruktur und Bilanzstärke bedeutend vorangetrieben.

2025: Grundsteinlegung für Skalierbarkeit

Valour erreichte 102 ETPs und baute das weltweit am stärksten diversifizierte regulierte digitale Vermögensportfolio auf

Das Wachstum von Valour auf mehr als 100 börsennotierte ETPs ist nicht nur ein Meilenstein in Bezug auf die Produkte. Es spiegelt ein einfaches strategisches Ziel wider: Investoren Optionen und die Möglichkeit zu bieten, in die weltweit führenden digitalen Vermögenswerte in einem regulierten, börsengehandelten Format zu investieren, wobei sie die gleichen Broker- und Verwahrungsdienste nutzen können, denen sie bereits vertrauen.

Dabei handelt es sich nicht nur um Spot-Produkte für Bitcoin und Ether. Unser Angebot umfasst viele der wichtigsten Netzwerke und Themen, die digitale Vermögenswerte prägen, und bietet Anlegern die Möglichkeit, ihre Ansichten über den gesamten Sektor hinweg zu äußern, ohne Wallets, ohne private Schlüssel und ohne unregulierte Handelsplätze. Valour bietet nun weltweit die vielfältigste Palette an regulierten ETPs für digitale Vermögenswerte, und diese Breite ist ein dauerhafter Wettbewerbsvorteil.

Ebenso wichtig ist, dass wir diese Plattform mit einer Kapital-Effizienz betreiben, die unserer Meinung nach unübertroffen ist. Wir listen nicht einfach Produkte und erheben eine Verwaltungsgebühr. Wir haben den gesamten Emissionsprozess von Anfang bis Ende monetarisiert:

Innovation und Produktstrukturierung

Notierung und Vertrieb in regulierten Märkten

Handel mit den Zu- und Abflüssen unserer Produkte

Market Making und Bereitstellung von Liquidität

Staking und Ertragsgenerierung auf Basiswerte, sofern zutreffend, unter Verwendung unserer eigenen Technologie und Infrastruktur

Das ist der Unterschied zwischen einem Wrapper und einer Plattform. Wenn Sie über Emission, Handel, Liquidität und Ertrag monetarisieren, schaffen Sie mehrere Einnahmequellen aus demselben zugrunde liegenden Wachstumsmotor. Deshalb glauben wir, dass wir eines der kapitaleffizientesten Vermögensverwaltungsunternehmen der Welt aufbauen.

Geografische Expansion von „Potenzial" zu „operativer Realität"

Wir haben DeFi Technologies so aufgebaut, dass es global und nicht lokal ist. 2025 haben wir diese Ausrichtung mit bedeutenden Fortschritten in wichtigen Märkten und Börsennotierungen bestätigt.

Wir haben unsere Präsenz durch folgende Maßnahmen ausgebaut:

Londoner Börse

SIX Schweizer Börse

B3 - Brasilianische Börse, einschließlich Notierungen, die einen strategischen Brückenkopf in Lateinamerika etabliert haben

Brasilien ist wichtig, weil es nicht nur eine weitere Notierung ist. Es ist ein Beweis dafür, dass wir unsere Plattform in neue regulatorische Umgebungen bringen, uns mit der lokalen Marktinfrastruktur verbinden und Vertriebswege über unsere historische Basis hinaus aufbauen können.

Mit Blick auf die Zukunft erwarten wir, dass 2026 weitere Standorte und Vertriebskanäle hinzukommen werden, wobei wir uns insbesondere auf den Ausbau unserer Präsenz in Europa und Lateinamerika sowie die Einbindung neuer Regionen in die Plattform konzentrieren werden, darunter Afrika und der Nahe Osten, während wir die für die Skalierung erforderlichen Strukturen, Partnerschaften und Marktzugänge aufbauen.

Stillman Digital hat die institutionelle Ebene unserer Plattform weiter gestärkt

Während Valour die Vertriebsmaschine für Anlageprodukte ist, ist Stillman Digital ein wichtiger Teil des institutionellen Stacks, der es DeFi Technologies ermöglicht, Ströme zu monetarisieren, die Liquidität zu vertiefen und dauerhafte Beziehungen zu anspruchsvollen Gegenparteien aufzubauen.

2025 hat Stillman seine institutionellen Ausführungskapazitäten weiter ausgebaut und seine Präsenz erweitert. Das ist wichtig, denn bei institutionellen Aktivitäten geht es nicht nur um den Handel. Es geht um die Infrastruktur:

Ausführungsqualität und Zuverlässigkeit

Zugang zu Liquidität und Block-Workflows

Marktinformationen und Feedbackschleifen, die in das Produktdesign und den Vertrieb einfließen

Konnektivität, die unser Angebot über einen einzelnen Wrapper hinaus erweitert

Das ist vertikale Integration in der Praxis. Nicht nur die Ausgabe von Produkten, sondern auch die Stärkung der Infrastruktur, die diese Produkte wettbewerbsfähiger und skalierbarer macht.

Wir entwickeln Produkte der zweiten Generation für größere Kapitalpools

Wir sind stolz auf das, was wir mit ETPs aufgebaut haben, aber wir konzentrieren uns ebenso auf das, was als Nächstes kommt.

Die nächste Phase umfasst Produkte der zweiten Generation, die institutionell kompatibler und besser für große Allokatoren und strengere Mandate geeignet sind, was das Wachstum des verwalteten Vermögens von Valour und damit auch unsere Kernumsätze beschleunigen wird. Neben einer deutlichen Ausweitung unseres Vertriebs sind unsere Produkte der nächsten Generation darauf ausgelegt, durch aktive Strategien und speziell entwickelte Portfolios einen Mehrwert zu schaffen. Dazu gehören:

OGAW-ähnliche Fondsstrukturen

Aktiv verwaltete Zertifikate und Exchange Traded Notes

Tokenisierung zum Nutzen der einheimischen Krypto-Community

Hedge-Fonds-Struktur für Institutionen und Dachfonds

Zusätzliche institutionell ausgerichtete Vehikel, die darauf ausgelegt sind, den Vertrieb zu erweitern und die Beständigkeit des verwalteten Vermögens zu erhöhen

Diese Entwicklung ist keine Abkehr von unserer Strategie, sondern die Strategie selbst. Wenn wir an Konvergenz glauben, müssen wir die Rahmenbedingungen und Strukturen schaffen, die es ermöglichen, Kapital sicher, effizient und in großem Umfang zwischen Paradigmen zu bewegen.

Wir haben unsere Bilanz gestärkt, um die Dynamik der Umsetzung zu erhöhen, unsere Bandbreite zu erweitern und größere Transaktionen und potenzielle Akquisitionen zu ermöglichen

2025 haben wir auch unsere Fähigkeit gestärkt, zu handeln statt nur zu reagieren.

Wir haben 100 Millionen US-Dollar an Kapital aufgenommen, was unsere strategische Flexibilität erheblich verbessert hat. Außerdem haben wir das dritte Quartal 2025 mit 165,7 Millionen USD an Barmitteln, Barmitteläquivalenten und digitalen Vermögenswerten sowie 44 Millionen USD an Risikoinvestitionen und ohne Schulden beendet.

Diese Bilanzstärke dient nicht der Beruhigung. Sie dient der Kapitalvermehrung.

Wie in unseren Investorenkommunikationen dargelegt, beabsichtigen wir, Kapital so einzusetzen, dass es die Plattform stärkt:

Optimierung der Treasury- und Liquiditätsverwendung

Unterstützung von DeFi Alpha und Market-Making-Aktivitäten, wo diese die Wettbewerbsfähigkeit und Monetarisierung der Produkte verbessern

Seeding und Skalierung von Produkten und Vehikeln, bei denen Kapital institutionelle Ströme freisetzt

Finanzierung der Expansion in neue Regionen und Vertriebskanäle

Verfolgung selektiver strategischer Möglichkeiten, die die vertikale Integration vertiefen oder die Fähigkeiten beschleunigen

Kurz gesagt, wir wollen hohe Renditen auf Liquidität erzielen, indem wir sie im gesamten System einsetzen und nicht ungenutzt lassen.

Die Bewertungslücke und unser Fokus für die Zukunft

Es lohnt sich, einen Schritt zurückzutreten und anzuerkennen, was viele Aktionäre und wir als Management klar gesagt haben.

Wir bauen in einer jungen Branche, die volatil ist und sich schnell weiterentwickelt. Im Laufe des Jahres haben wir bewusst Kursänderungen vorgenommen, um auf sich verändernde Marktbedingungen, regulatorische Entwicklungen und allgemeine makroökonomische Faktoren zu reagieren. Viele Marktteilnehmer und Analysten erwarteten für 2025 ein günstigeres Umfeld für Bitcoin und den Kryptomarkt insgesamt, und wir teilten diese Ansicht.

Selbst vor diesem Hintergrund impliziert die aktuelle Marktbewertung eine Skepsis, die unserer Meinung nach in keinem Verhältnis zu unserer Rentabilität, unserer Bilanzstärke und der von uns aufgebauten Plattform steht. Einfach ausgedrückt: Der Markt bewertet unsere operativen Kerngeschäfte, die echte Umsätze und Ertragskraft generieren, nicht zu ihrem fairen Marktwert.

Basierend auf den aktuellen Daten vom 29. Dezember 2025: Die Marktkapitalisierung beträgt ca. 285,8 Millionen USD. (Nasdaq.com)

Abzüglich 165,7 Millionen USD an Barmitteln, Barmitteläquivalenten und digitalen Vermögenswerten zum 30. September 2025

Abzüglich 44,0 Mio. USD an privaten Risikokapitalinvestitionen zum beizulegenden Zeitwert zum 30. September 2025.

Der implizite Wert für die operativen Kerngeschäftsbereiche, darunter Valour, Stillman und Reflexivity, beträgt etwa 76,1 Millionen USD

Angesichts eines Umsatzes von etwa 80 Millionen USD und eines Betriebsergebnisses von 39 Millionen USD in den ersten drei Quartalen sowie keiner Schulden spiegelt dieser implizite Betriebswert nicht das wider, was wir unserer Meinung nach aufgebaut haben.

Wie Benchmark-Analyst Mark Palmer es ausdrückte:

„Der Markt bewertet das Unternehmen effektiv so, als wäre es ein notleidender Vermögenswert und nicht ein profitables, kapitalstarkes und strukturell begünstigtes Tor zu digitalen Vermögenswerten."

Das verstehen wir. Und wir stimmen zu, dass diese Diskrepanz real ist.

Märkte können länger als gewünscht falsch bewertet bleiben, insbesondere in einem Sektor, in dem sich Narrative schnell ändern können und viele Teilnehmer noch nicht vollständig verstehen, wie eine vertikal integrierte Plattform für digitale Vermögenswerte über mehrere Ebenen hinweg Geld verdient.

Unsere Antwort besteht nicht darin, mit dem Markt zu streiten. Unsere Antwort ist, weiter zu handeln, klarer zu zeigen, was uns unseren Vorsprung verschafft, und durch konsistente Leistungen Vertrauen zu gewinnen.

2026 werden wir unermüdlich daran arbeiten, die Lücke zwischen dem, was wir aufbauen, und dem, was der Markt bewertet, zu schließen, indem wir:

die AUM und die Monetarisierung weiterhin diszipliniert skalieren

uns geografisch expandieren, damit unser Vertrieb breiter und weniger konzentriert ist

die Einführung von institutionellen Produkten der zweiten Generation beschleunigen

die institutionelle Ausführung und Infrastruktur durch Stillman

Transparenz und Glaubwürdigkeit durch konsistente Kommunikation und messbare Ergebnisse aufrechterhalten

Produktifizierung unserer Technologie: Valour Custody und Marktinfrastruktur Einführung von „Valour Custody" als eigenständiger Geschäftsbereich Öffnung unserer internen Custody-Plattform für Privatkunden und institutionelle Kunden sowie als Backend-Infrastruktur für Wallets und Finanzdienstleistungen von Drittanbietern. Ausweitung auf dezentrale Marktdienstleistungen Einführung neuer Marktinfrastrukturangebote, einschließlich Dark-Pool-ähnlicher Ausführungsplätze, als Erweiterung unserer breiteren Plattform. Darum ist das wichtig: Diese Initiativen vertiefen die vertikale Integration, verringern die Abhängigkeit von traditionellen Zwischenhändlern und schaffen eine neue Einnahmequelle durch die Monetarisierung unseres Technologie-Stacks.

Vertrauen und Glaubwürdigkeit werden durch Leistung und Umsetzung verdient, nicht durch Worte. Wir beabsichtigen, dies auf die einzige Weise zurückzugewinnen, die zählt: durch den Aufbau eines Weltklasseunternehmens und die Steigerung des Shareholder Value.

2026: Die nächste Wachstumsphase

Wir sind nach wie vor ein Unternehmen in der Frühphase seines Wachstums, und genau deshalb ist die Chance so attraktiv.

Vielfältige, sich gegenseitig verstärkende Wachstumspfade

Produkterweiterung und Wachstum des verwalteten Vermögens durch Valour Erweiterung des regulierten Zugangs zu den weltweit führenden digitalen Vermögenswerten, Ausbau des Vertriebs und Skalierung des verwalteten Vermögens durch ein zunehmend diversifiziertes ETP-Angebot.

Institutionelle Ausführung und Infrastrukturausbau durch Stillman Digital Vertiefung der institutionellen Kundenbetreuung, Ausbau der Ausführungskapazitäten und Stärkung der Marktstruktur und Liquiditätsinfrastruktur.

Ausbau von Forschung und Analytik durch Reflexivität Ausbau von Forschung, Daten und Marktinformationen, die die Produktentwicklung, den Vertrieb und die institutionelle Zusammenarbeit unterstützen.

Kapitalmärkte und Monetarisierung der Finanzmittel durch DeFi Alpha und disziplinierten Einsatz von Liquidität Einsatz von Kapital in Finanz- und Handelsstrategien mit Fokus auf Risikomanagement, Liquiditätseffizienz und dauerhaften Renditen.

Produkt- und Dienstleistungsinnovation und -erweiterung Produktifizierung unserer internen Fähigkeiten in externen Angeboten, einschließlich Verwahrungs- und breiteren Marktinfrastrukturdienstleistungen, um neue Einnahmequellen über Verwaltungs-, Handels- und Staking-Gebühren hinaus zu schaffen.

Strategische Akquisitionen und Investitionen Verfolgung selektiver M&A- und Venture-Investitionen, die die Fähigkeiten erweitern, den Vertrieb beschleunigen, die vertikale Integration vertiefen oder ergänzende Einnahmequellen hinzufügen.

Expansion in neue Regionen, sobald zusätzliche Märkte online gehen Erweiterung der Präsenz und des Vertriebs in Europa, Lateinamerika, Afrika und dem Nahen Osten, mit einem wiederholbaren Marktzugangs-Playbook, um neue Regionen auf die Plattform zu bringen.

Unsere Mission bleibt klar. Wir werden weiterhin Innovationen fördern, die Kosten senken, den Mehrwert steigern und die Skalierbarkeit verbessern. Wir werden weiter auf die Konvergenz traditioneller Kapitalmärkte und dezentraler Finanzdienstleistungen hinarbeiten und uns nicht von kurzfristigen Schwankungen ablenken lassen. Der Rest ist Nebensache. Konzentrieren Sie sich auf das Wesentliche.

An unsere Aktionäre: Vielen Dank für Ihre Geduld, Ihre Unterstützung und Ihr Vertrauen. Wir nehmen Ihr Vertrauen nicht als selbstverständlich hin und sind bestrebt, es jeden Tag durch unsere Arbeit zu verdienen. An unsere Partner: Vielen Dank, dass Sie mit uns zusammenarbeiten und die Möglichkeiten unserer Plattform erweitern. Und an unser Team: Vielen Dank für Ihre unermüdliche Arbeit hinter den Kulissen. Dieser Fortschritt ist das Ergebnis Ihrer Disziplin, Kreativität und Beharrlichkeit.

Ich freue mich darauf, Ihnen in den kommenden Wochen weitere Details mitzuteilen.

Mit freundlichen Grüßen

Johan WattenströmChief Executive Officer und Vorsitzender

DeFi Technologies Inc.

Informationen zu DeFi Technologies

DeFi Technologies Inc. (Nasdaq: DEFT) (CBOE CA: DEFI) (GR: R9B) ist ein Finanztechnologieunternehmen, das die Lücke zwischen traditionellen Kapitalmärkten und dezentraler Finanzierung („DeFi") schließt. Als erster an der Nasdaq notierter digitaler Vermögensverwalter seiner Art bietet DeFi Technologies Aktienanlegern durch sein integriertes und skalierbares Geschäftsmodell eine diversifizierte Beteiligung in der breiteren dezentralen Wirtschaft. Dazu gehören Valour, das über regulierte ETPs Zugang zu hundert der weltweit innovativsten digitalen Vermögenswerte bietet; Stillman Digital, ein Prime Broker für digitale Vermögenswerte, der sich auf die Ausführung und Verwahrung auf institutionellem Niveau konzentriert; Reflexivity Research, das führende Forschungsarbeiten im Bereich der digitalen Vermögenswerte anbietet; und DeFi Alpha, der interne Arbitrage- und Handelsbereich des Unternehmens. Mit seinem umfassenden Fachwissen im Bereich Kapitalmärkte und neue Technologien baut DeFi Technologies das institutionelle Tor zur Zukunft des Finanzwesens. Folgen Sie DeFi Technologies auf LinkedIn und X/Twitter. Weitere Informationen finden Sie auf https://defi.tech/

