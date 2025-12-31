W​e​r​b​u​n​g ausblenden

EQS-NVR: Zalando SE: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

EQS Group · Uhr
Zalando SE: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
Zalando SE: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

31.12.2025 / 12:00 CET/CEST
Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Veröffentlichung über neue Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG

1. Angaben zum Emittenten

Zalando SE
Valeska-Gert-Straße 5
10243 Berlin
Deutschland

2. Art der Kapitalmaßnahme oder sonstigen Maßnahme

 Art der Kapitalmaßnahme oder sonstigen MaßnahmeStand zum / Datum der Wirksamkeit
XAusgabe von Bezugsaktien (§ 41 Abs. 2 WpHG)31.12.2025
 Sonstige (Kapital-)Maßnahme (§ 41 Abs. 1 WpHG)

3. Neue Gesamtzahl der Stimmrechte:

264.181.977
davon Anzahl Mehrstimmrechte: 0

31.12.2025 CET/CEST
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Zalando SE
Valeska-Gert-Straße 5
10243 Berlin
Deutschland
Internet:https://corporate.zalando.de
Ende der MitteilungEQS News-Service

2252704 31.12.2025 CET/CEST

