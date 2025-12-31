EQS-NVR: Zalando SE: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
EQS Gesamtstimmrechtsmitteilung: Zalando SE / Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte
Zalando SE: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
31.12.2025 / 12:00 CET/CEST
Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Veröffentlichung über neue Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG
1. Angaben zum Emittenten
|Zalando SE
Valeska-Gert-Straße 5
10243 Berlin
Deutschland
2. Art der Kapitalmaßnahme oder sonstigen Maßnahme
|Art der Kapitalmaßnahme oder sonstigen Maßnahme
|Stand zum / Datum der Wirksamkeit
|X
|Ausgabe von Bezugsaktien (§ 41 Abs. 2 WpHG)
|31.12.2025
|Sonstige (Kapital-)Maßnahme (§ 41 Abs. 1 WpHG)
3. Neue Gesamtzahl der Stimmrechte:
|264.181.977
davon Anzahl Mehrstimmrechte: 0
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Zalando SE
|Valeska-Gert-Straße 5
|10243 Berlin
|Deutschland
|Internet:
|https://corporate.zalando.de
