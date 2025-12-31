W​e​r​b​u​n​g ausblenden

Heizen und Tanken: Der CO2-Preis steigt zum Jahreswechsel

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:
Quelle: Quelle: dpa-AFX

Energie und Verbraucher

Berlin (dpa) - Mit dem Jahreswechsel werden Heizen und Tanken teurer. Grund ist der steigende CO2-Preis, der fossile Energieträger teurer macht und zu mehr Klimaschutz beitragen soll. Von aktuell 55 Euro klettert der Preis auf 55 bis 65 Euro pro Tonne. Es kommt also ein Preiskorridor, innerhalb dessen die CO2-Zertifikate ersteigert werden können.

Derzeit ist der Preis noch gesetzlich vorgegeben, in Zukunft soll er sich aber aus dem Emissionshandel ergeben. Dabei müssen große Unternehmen, die Brennstoffe wie Erdgas, Heizöl, Benzin und Diesel verkaufen, Emissionszertifikate vorweisen. Nach Bedarf können sie damit untereinander handeln. So entsteht ein Preis für jede ausgestoßene Tonne CO2. Über die Jahre sinkt die Zahl der verfügbaren Zertifikate - dies soll auf möglichst effiziente Art zu mehr Klimaschutz führen.

Der ADAC rechnet für das kommende Jahr mit einem Anstieg des Benzinpreises um knapp 3 Cent pro Liter und etwas weniger als 3 Cent pro Liter beim Diesel. Zu den Heizkosten für Öl und Gas heißt es beim Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv): «Wir halten es für wahrscheinlich, dass sich der Preis eher am oberen Ende einpendelt.» Dadurch könne Heizöl im nächsten Jahr etwa 3 Cent pro Liter mehr kosten. Erdgas werde wahrscheinlich um etwa 0,3 Cent pro Kilowattstunde teurer.

Das könnte dich auch interessieren

Bilanz der Einzelwerte
Das waren die Tops und Flops im Dax 2025gestern, 14:53 Uhr · dpa-AFX
Dax Logo
Börsen-News live 30.12.2025
Boeing sichert Großauftrag – Heidelberg Materials und Meta im Blickgestern, 12:58 Uhr · onvista
onvista-Chefanalyst Martin Goersch
Dax Tagesrückblick 30.12.2025
Dax krönt hervorragendes Börsenjahr mit solidem Tagesgewinngestern, 14:30 Uhr · onvista
Jemand geht vor dem Dax-Logo vorbei.
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Plus
Richtige Auswahl ist aber zwingend
Energieaktien werden 2026 interessant - trotz fallender Ölpreise22. Dez. · onvista
Plus
Überflieger und Verlustbringer
Rückblick auf ein turbulentes Jahr: 2025 in sieben Grafiken22. Dez. · onvista
Plus
Chartzeit Wochenausgabe 21.12.2025
"Beruhigungspille" für den Markt: Was die KI-Rally gerade wieder entfacht21. Dez. · onvista
Alle Premium-News
W​e​r​b​u​n​g ausblenden