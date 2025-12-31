IRW-News: Max Power Mining Corp.: Der CEO von MAX Power gibt zum Jahresende ein operatives Update während das Unternehmen in die entscheidende Phase bei der Entwicklung von Natürlichem Wasserstoff eintritt

IRW-PRESS: Max Power Mining Corp.: Der CEO von MAX Power gibt zum Jahresende ein operatives Update während das Unternehmen in die entscheidende Phase bei der Entwicklung von Natürlichem Wasserstoff eintritt

Ran Narayanasamy skizziert wichtige Meilensteine für 2025, die globale strategische Validierung und einen beschleunigten Fahrplan zur Kommerzialisierung, während Saskatchewan sich zu einem Brennpunkt für die nächste Grenze der sauberen Energie entwickelt.

Saskatoon, SK - 31. Dezember 2025 - Max Power Mining Corp. (Max Power oder das Unternehmen) (CSE: MAXX - WKN: A3DJYU - OTCQX: MAXXF), hat heute eine Jahresendmitteilung für Aktionäre von Präsident und Chief Executive Officer Ran Narayanasamy veröffentlicht, in der ein Jahr des Wandels hervorgehoben wird, in dem sich MAX Power als globaler Marktführer im Bereich natürlicher Wasserstoff fest etabliert hat. Im Laufe des Jahres 2025 hat MAX Power neue Spitzenkräfte für seinen Vorstand, sein Management sowie seine Teams in den Bereichen Geologie, Technik, Beratung und Marketing gewonnen, wodurch das Unternehmen historische Fortschritte im Bereich des natürlichen Wasserstoffs in Kanada erzielen und gleichzeitig bedeutendes neues Kapital beschaffen konnte, während der Aktienkurs neue Allzeithochs erreichte. Dies trug wiederum dazu bei, die globale strategische Validierung zu sichern und MAX Power für sein bislang dynamischstes Jahr 2026 zu positionieren.

Höhepunkte des Jahres 2025

· MAX Power treibt Kanadas erste Tiefbohrung voran, die speziell auf natürlichen Wasserstoff abzielt, und zwar in Lawson auf dem 475 km langen Genesis Trend in Saskatchewan. Dies ist der Beginn eines umfassenderen Mehrfachbohrprogramms auf Kanadas größtem genehmigten Landpaket für natürlichen Wasserstoff. Dieser aggressive, wissenschaftlich fundierte Ansatz bietet den Aktionären die Möglichkeit, in diesem schnell aufstrebenden neuen Sektor weltweit erste Entdeckungen zu machen, angesichts der vielversprechenden ersten Erfolge in Lawson.

· Die Bohrungen von MAX Power im vierten Quartal in Lawson im November, die mit der Teilnahme an der World Natural Hydrogen Conference in Paris zusammenfielen, waren wichtige Entwicklungen, die dazu beitrugen, die Führungsposition des Unternehmens in diesem Sektor zu stärken.

· Die fortlaufende Entwicklung eines großen, KI-gestützten Erdmodells für natürlichen Wasserstoff durch MAX Power ist ein weiteres Beispiel für die Branchenführerschaft des Unternehmens, das plant, dieses Modell im Jahr 2026 zu monetarisieren und eine einzigartige und starke Marke im digitalen Zeitalter rund um MAXX LEMI aufzubauen.

· Der renommierte Gold- und Silberinvestor und Finanzier Eric Sprott machte MAX Power zu seiner ersten Investition im Bereich natürlicher Wasserstoff.

· MAX Power ging eine Partnerschaft mit dem vietnamesischen Unternehmen Bitexco und dessen Tochtergesellschaft Big Energy ein und zog damit die erste große Investition aus Vietnam nach Saskatchewan, was vom kanadischen Botschafter in Vietnam begrüßt wurde.

· MAX Power ist davon überzeugt, dass natürlicher Wasserstoff derzeit den Sprung vom Konzept zur Kommerzialisierung schafft und dass MAX Power gut positioniert ist, um eine zentrale Rolle in diesem aufstrebenden Sektor der sauberen Energie mit nationaler und globaler Relevanz zu übernehmen.

Sehr geehrte Aktionäre,

zum Ende des Jahres 2025 möchte ich Ihnen kurz darlegen, wo MAX Power heute steht, wie weit wir in sehr kurzer Zeit gekommen sind und warum das gesamte Team und ich so begeistert sind von dem, was uns 2026 erwartet.

Das vergangene Jahr war für MAX Power ein Jahr des Wandels. Wir begannen das Jahr 2025 als ein Explorationsunternehmen in der Frühphase, das ein aufstrebendes wissenschaftliches Konzept vorantrieb. Wir beenden das Jahr mit historischen Meilensteinen, von der ersten Bohrung in Kanada, die sich ausschließlich mit natürlichem Wasserstoff befasst, über strategische Partnerschaften bis hin zu einem Entdeckungs- und Kommerzialisierungsweg, der das Unternehmen an die Spitze einer unserer Meinung nach völlig neuen Branche für saubere Energie bringt.

Die bisher in Lawson geleistete Arbeit hat den natürlichen Wasserstoff in Kanada von der Theorie zu messbaren Beweisen unter der Oberfläche gebracht. Wir befinden uns nun in der Phase der Bewertung, was dies für die potenzielle kommerzielle Entwicklung bedeutet. Die Analysen werden fortgesetzt und zusätzliche Daten werden voraussichtlich sehr bald mit dem Markt geteilt werden. Lawson ist nicht länger eine konzeptionelle Übung - es ist die Grundlage, auf der wichtige Schritte in Richtung einer potenziellen Kommerzialisierung aufgebaut werden.

Ebenso ermutigend sind die Entwicklungen im weiteren Genesis-Trend und auf unseren Grundstücken in Saskatchewan. Mit einer Fläche von rund 1,3 Millionen Acres, für die wir eine Genehmigung besitzen, sind wir in der glücklichen Lage, mehrere Play-Konzepte voranzutreiben, um unseren Aktionären die Möglichkeit einer wiederholbaren, skalierbaren Erschließung zu bieten. Unsere zweite Bohrung in Bracken ist vollständig finanziert und kann Anfang des ersten Quartals beginnen. Dies wird ein wichtiger Schritt nach vorne sein, da wir ein strukturell einzigartiges Gebiet testen.

Aus Unternehmenssicht war 2025 auch ein Jahr starker externer Bestätigung. Die Investition von Eric Sprott zu Beginn dieses Jahres war eine bedeutende Bestätigung unseres technischen Ansatzes und unserer Führungsrolle. In jüngerer Zeit war die strategische Investition und Partnerschaft mit Bitexco über dessen Tochtergesellschaft Big Energy nicht nur für MAX Power, sondern auch für Kanada ein Meilenstein. Als erste größere Investition eines vietnamesischen Unternehmens in Saskatchewan unterstreicht sie das wachsende internationale Interesse an natürlichem Wasserstoff als strategischer Energiequelle. Zusammen haben diese Investitionen unsere Bilanz gestärkt und versetzen uns in die Lage, weitere Bohrungen, Tests und die Erschließung zusätzlicher Ziele entlang des Genesis-Trends und an anderen Orten fortzusetzen.

Wir starten mit Schwung, finanzieller Stärke und einem disziplinierten Plan zur Umsetzung der Kommerzialisierung in das Jahr 2026. Nach Ansicht des Managements ist 2026 das Jahr, in dem natürlicher Wasserstoff von einem akademischen Konzept zu einer realen Energielösung wird, und MAX Power steht an der Spitze dieses Wandels. Die vor uns liegende Arbeit wird rigoros, datengestützt und wohlüberlegt sein, und die Auswirkungen werden erheblich sein. Saskatchewan beteiligt sich nicht nur an diesem Wandel, sondern ist führend dabei. Mit der bereits vorhandenen Geologie, dem regulatorischen Rahmen und dem Energie-Know-how hat die Provinz das Potenzial, eine völlig neue Quelle für saubere, sichere Grundlastenergie zu etablieren. Mit dem Erreichen von Meilensteinen und der Veröffentlichung weiterer Daten entwickelt sich die Geschichte von MAX Power von einem Erfolg in Saskatchewan zu einer nationalen Priorität und einer global relevanten Energiechance.

Über Natural Hydrogen hinaus treiben wir eine diversifizierte Strategie durch unsere US-Tochtergesellschaft Homeland Critical Minerals (HCM) weiter voran. HCM ist Eigentümerin des Willcox Playa Lithium-Projekts in Arizona, wo MAX Power Anfang 2024 eine Entdeckung bestätigt hat. Unser Plan ist es, Homeland Critical Minerals im Jahr 2026 an einer kanadischen Börse zu notieren, wobei die Aktionäre von MAX Power von der Wertsteigerung dieses Vermögenswerts und der Ausschüttung von Aktien dieses auf Amerika fokussierten Unternehmens für kritische Mineralien profitieren werden. Dieser doppelte Fokus stärkt das Unternehmen und bietet den Aktionären Zugang zu mehreren strategischen Energiethemen. Mein Vorgänger, Mansoor Jan, freut sich darauf, die Chancen von HCM zu nutzen und wie schon bei MAX Power Wert für die Aktionäre zu schaffen.

Ich möchte unseren technischen Teams, Beratern, Partnern und Stakeholdern für ihre unermüdliche Arbeit während des ganzen Jahres danken, und ich möchte Ihnen, unseren Aktionären, für Ihre anhaltende Unterstützung und Ihr Vertrauen danken. Wir bauen hier etwas Bedeutendes auf, das in Saskatchewan verwurzelt ist, von Kanada unterstützt wird und auf der globalen Bühne zunehmend Anerkennung findet.

Ich bin wirklich dankbar für diese unglaubliche Gelegenheit, Ihr Unternehmen an einem so wichtigen Wendepunkt in seiner jungen Geschichte zu leiten. Nachdem ich vor etwas mehr als zwei Jahrzehnten aus Indien nach Saskatchewan gekommen war, um meine Ausbildung in Elektroniksystemtechnik und Betriebswirtschaft zu vertiefen, habe ich mich fast sofort in die Provinz, ihre Menschen und das Land verliebt. Durch meine 17-jährige Tätigkeit in leitenden Positionen bei SaskPower und anschließend fast vier Jahre an der Spitze des Petroleum Technology Research Centre (PTRC) habe ich auch eine enorme Wertschätzung für die Ressourcen und das Potenzial für saubere Energie dieser Provinz sowie für die Partnerschaften entwickelt, die zum großen Nutzen aller geschlossen werden können. Saskatchewan hat einen Pioniergeist und eine Can-do-Mentalität, und das sind auch Eigenschaften einer starken Teamkultur, die MAX Power zu einem Erfolg führen wird, den sich vor einem Jahr noch kaum jemand hätte vorstellen können. Saskatchewan, weltweit führend in der Uran- und Kaliproduktion, ist der ideale Standort, um als wichtiger Katalysator für die globale Bewegung für natürlichen Wasserstoff zu dienen.

In Ergänzung zu meinem obigen Punkt bezüglich Partnerschaften hat mir meine Erfahrung bei SaskPower und PTRC auch deutlich gezeigt, dass mit den indigenen Gemeinschaften in Saskatchewan, die sich stark für saubere Energie einsetzen und ebenfalls unternehmerisch tätig sind, spannende Win-Win-Beziehungen aufgebaut werden können. MAX Power setzt seine Arbeit im Sinne unserer Verpflichtung zu Wahrheit und Versöhnung Nr. 92 fort und führt Gespräche zum Aufbau von Partnerschaften mit indigenen Gemeinschaften und ihren Unternehmenszweigen.

Im Namen des gesamten MAX Power-Teams wünsche ich Ihnen und Ihren Lieben frohe Festtage und alles Gute für ein gesundes, sicheres, friedliches und erfolgreiches neues Jahr. Wir freuen uns darauf, Ihnen auch 2026 weitere Fortschritte präsentieren zu können, während wir daran arbeiten, langfristigen Wert für unsere Aktionäre zu schaffen und die Zukunft des natürlichen Wasserstoffs mitzugestalten.

Mit freundlichen Grüßen

Ran Narayanasamy, CEO

MAX Power Mining Corp.

Über MAX Power

MAX Power ist ein innovatives Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf die Umstellung Nordamerikas auf Dekarbonisierung konzentriert. Das Unternehmen ist ein Vorreiter im schnell wachsenden Sektor für natürlichen Wasserstoff, wo es sich in Saskatchewan eine dominante Landposition auf Distriktebene mit Genehmigungen für rund 1,3 Millionen Acres (521.000 Hektar) gesichert hat, die vielversprechende Explorationsgebiete mit großem Potenzial für natürliche Wasserstoffvorkommen umfassen. Kanadas erste Tiefbohrung, die speziell auf natürlichen Wasserstoff abzielt, wurde von MAX Power an seinem Lawson-Ziel im Genesis Trend durchgeführt, wobei die Analyse- und Fertigstellungsphasen gleichzeitig abliefen, nachdem natürlicher Wasserstoff und Helium in mehreren Horizonten bestätigt worden waren. MAX Power verfügt außerdem über ein Portfolio von Grundstücken in den Vereinigten Staaten und Kanada, die sich auf kritische Mineralien konzentrieren. Hervorzuheben ist dabei eine Diamantbohrung aus dem Jahr 2024 im Willcox Playa Lithium Project im Südosten von Arizona, das zu 100 % im Besitz der US-Tochtergesellschaft von MAX Power, Homeland Critical Minerals Corp.

