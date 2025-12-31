W​e​r​b​u​n​g ausblenden

Pressestimme: 'Badische Zeitung' zum Jahreswechsel

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

FREIBURG (dpa-AFX) - "Badische Zeitung" zum Jahreswechsel:

"Niemand ist ein Spielverderber, der zum Jahreswechsel einmal innehält und Bilanz zieht. Krisen und Kriege kommen näher, aber Deutschland steht noch vergleichsweise reich und stabil da. Die Lage der Wirtschaft ist so schlecht, dass am besten alle die Ärmel hochkrempeln müssten. Dennoch sind die Regale in den Geschäften prall gefüllt. Und Menschen, die Hilfe brauchen, können unterstützt werden. So könnten wir 2026 mehr Ruhe wagen - und so vielleicht eher erkennen, was wir haben, was wir können und was wir noch tun müssen. Guten Rutsch!"/yyzz/DP/nas

Das könnte dich auch interessieren

Medwedew droht Selenskyj mit Todgestern, 10:02 Uhr · dpa-AFX
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Plus
Richtige Auswahl ist aber zwingend
Energieaktien werden 2026 interessant - trotz fallender Ölpreise22. Dez. · onvista
Plus
Überflieger und Verlustbringer
Rückblick auf ein turbulentes Jahr: 2025 in sieben Grafiken22. Dez. · onvista
Plus
Chartzeit Wochenausgabe 21.12.2025
"Beruhigungspille" für den Markt: Was die KI-Rally gerade wieder entfacht21. Dez. · onvista
Alle Premium-News
W​e​r​b​u​n​g ausblenden