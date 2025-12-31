Pressestimme: 'Badische Zeitung' zum Jahreswechsel
dpa-AFX · Uhr
FREIBURG (dpa-AFX) - "Badische Zeitung" zum Jahreswechsel:
"Niemand ist ein Spielverderber, der zum Jahreswechsel einmal innehält und Bilanz zieht. Krisen und Kriege kommen näher, aber Deutschland steht noch vergleichsweise reich und stabil da. Die Lage der Wirtschaft ist so schlecht, dass am besten alle die Ärmel hochkrempeln müssten. Dennoch sind die Regale in den Geschäften prall gefüllt. Und Menschen, die Hilfe brauchen, können unterstützt werden. So könnten wir 2026 mehr Ruhe wagen - und so vielleicht eher erkennen, was wir haben, was wir können und was wir noch tun müssen. Guten Rutsch!"/yyzz/DP/nas
