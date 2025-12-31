ROUNDUP/Aktien New York: Leichte Verluste am letzten Handelstag des Jahres

NEW YORK (dpa-AFX) - Die wichtigsten US-Aktienindizes sind in den letzten Handelstag des Jahres etwas tiefer gestartet. Der Dow Jones Industrial sank am Mittwoch zuletzt um 0,36 Prozent auf 48.192,09 Zähler. Bereits zum Wochenbeginn hatte sich der Leitindex wieder etwas von seinem Rekordhoch vom 12. Dezember bei knapp 48.887 Punkten entfernt.

Der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 verlor 0,45 Prozent auf 25.348,41 Zähler. Der marktbreite S&P 500 sank um 0,39 Prozent auf 6.869,55 Punkte. Alle drei Indizes haben sich 2025 stark entwickelt, am besten der Nasdaq 100 mit einem Zuwachs von fast 21 Prozent.

Das Geschäft ist wie schon in den vergangenen Tagen dünn. Marktbewegende Neuigkeiten waren Mangelware. Viele Teilnehmer haben ihre Bücher bereits geschlossen. In diversen europäischen Ländern blieben die Börsen an Silvester geschlossen.

Etwas auf die Stimmung drückte die Entwicklung der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in den USA in der vergangenen Woche. Diese waren überraschend erneut gesunken und zwar um 16.000 auf 199.000. Volkswirte hatten im Schnitt mit einem Anstieg auf 218.000 gerechnet. Ein zu starker Arbeitsmarkt könnte die Erwartung weiterer Zinssenkungen dämpfen.

Nike legten an der Dow-Spitze um gut zwei Prozent zu. Der Chef des Sportartikelkonzerns Elliott Hill hatte für eine Million US-Dollar Aktien des Unternehmens gekauft./he