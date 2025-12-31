W​e​r​b​u​n​g ausblenden

US-Rohöllagerbestände überraschend gesunken

dpa-AFX · Uhr
WASHINGTON (dpa-AFX) - In den USA sind die Ölreserven in der vergangenen Woche entgegen den Erwartungen von Experten gefallen. Die Rohöllagerbestände sanken um 1,9 Millionen auf 422,9 Millionen Barrel (je 159 Liter) zu, wie das US-Energieministerium am Mittwoch in Washington mitteilte. Analysten hatten im Schnitt einen Anstieg um 0,5 Millionen Barrel erwartet.

Die Benzinbestände kletterten um 5,8 Millionen auf 234,3 Millionen Barrel nach oben. Die Vorräte an Destillaten (Heizöl, Diesel) legten um 5,0 Millionen auf 123,7 Millionen Barrel zu./he

