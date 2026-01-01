W​e​r​b​u​n​g ausblenden

Aktivisten: Zwei Demonstranten im Iran getötet

TEHERAN (dpa-AFX) - Im Iran sind Aktivisten zufolge mindestens zwei Teilnehmer der Demonstrationen gegen die autoritäre Staatsführung ums Leben gekommen. Wie die Menschenrechtsgruppe Hengaw mit Sitz in Norwegen auf Telegram berichtete, wurden die Demonstranten in der Stadt Lordegan getötet. Hengaw zufolge waren die Männer 21 und 28 Jahre alt. Einem Bericht über den Tod eines dritten Demonstranten werde nachgegangen, hieß es weiter.

Auch die staatsnahe iranische Nachrichtenagentur Fars meldete zwei Tote bei gewaltsamen Zusammenstößen zwischen Protestteilnehmern und Sicherheitskräften in der Stadt. Demonstranten hätten bei den Protesten Reifen angezündet und Polizisten angegriffen, hieß es dort./arb/DP/zb

