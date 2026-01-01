Aktivrente in Kraft: Steuerfreier Zuverdienst für Ältere

BERLIN (dpa-AFX) - Mit dem Jahreswechsel ist die Aktivrente in Kraft getreten - also der angekündigte Steuerbonus für Arbeit im Rentenalter. Ältere Beschäftigte dürfen dann monatlich bis zu 2.000 Euro hinzuverdienen, ohne darauf Steuern zahlen zu müssen. Die Regelung soll einen Anreiz für Ältere bieten, dem Arbeitsmarkt länger zur Verfügung zu stehen. Parallel dazu wurde das Verbot gestrichen, Arbeitnehmer nach Erreichen des Rentenalters ohne Sachgrund befristet weiterzubeschäftigen.

Die Idee einer solchen Steuervergünstigung stammt von der CDU. Beschlossen worden war sie im sogenannten Rentenpaket: zusammen mit einer Stabilisierung des Rentenniveaus, einer Stärkung der Betriebsrenten sowie der Ausweitung der Mütterrente auf ältere Frauen, die aber erst ab 2027 gilt./bw/DP/zb