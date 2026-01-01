EQS-News: Fitkol kündigt die NB-Serie mit dem intelligenten Trainingssystem SportMind™ an

EQS-News: Fitkol / Schlagwort(e): Produkteinführung

SHENZHEN, China, 1. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Fitkol hat heute die Markteinführung seiner NB-Serie von KI-gestützten Laufbändern bekannt gegeben, die mit SportMind™ ausgestattet sind, einem LLM-Agent-gesteuerten intelligenten Trainingssystem, das Laufsitzungen auf Basis physiologischer Rückmeldungen in Echtzeit anpasst. Das Early-Access-Programm begann am 26. Dezember 2025, während die offizielle Produkteinführung für den 2. Februar 2026 geplant ist.

Die Fitkol NB-Serie umfasst zwei Modelle – NB2 und NB6 –, die auf einer körperorientierten Trainingsphilosophie basieren, bei der adaptives Tempo, intuitive Interaktion und gelenksbewusste Steuerung im Vordergrund stehen. SportMind™ passt Geschwindigkeit und Steigung anhand von Herzfrequenz- und Kadenzdaten an, um die kognitive Belastung zu reduzieren und ein konsistentes Training zu unterstützen.

Frühzugang und Zeitplan für die Markteinführung

Der UVP für das NB2 beträgt 999 US-Dollar, während das NB6 899 US-Dollar kostet. Early-Access-Kunden, die eine Anzahlung von 9,90 USD geleistet haben, erhalten bei der Markteinführung am 2. Februar 2026 einen Rabatt von 300 USD. Nach der Markteinführung werden die Produkte zum regulären Verkaufspreis angeboten.

Bei der Markteinführung wird die Fitkol NB-Serie in den Vereinigten Staaten, Kanada, Deutschland, Frankreich und anderen ausgewählten Märkten erhältlich sein. Die Verfügbarkeit kann je nach Region variieren.

Wichtigste Merkmale der Fitkol NB-Serie

Mühelose Einrichtung: Drücken Sie einfach die „AI"-Taste und überlassen Sie SportMind™ den Rest – so können Sie sich ganz auf das Laufen konzentrieren und dank der freihändigen Sprachsteuerung die Geschwindigkeit oder Steigung anpassen.

Adaptive Intelligenz: SportMind™ wird von einem LLM-basierten Agenten angetrieben und analysiert Benutzerprofile und Echtzeit-Herzfrequenzdaten, um Geschwindigkeit und Steigung an die optimale Trainingszone anzupassen.

Gelenkschonende Rhythmussteuerung: Die herzfrequenzbasierte Geschwindigkeitsanpassung hilft, die Belastung der Gelenke zu reduzieren, indem abrupte Geschwindigkeitsänderungen vermieden und eine stabile Trainingsintensität aufrechterhalten werden.

Built-to-Run-Hardware: Die NB-Serie verfügt über einen bürstenlosen 5,0-PS-Motor von Bosch für nachhaltige Leistung und Langlebigkeit, gepaart mit einer 20-Zoll-Lauffläche in kommerzieller Qualität.

Das System wurde entwickelt, um eine Reihe von Trainingsanforderungen zu unterstützen, von alltäglichen Fitness- und Gewichtsmanagement-Workouts bis hin zu ausdauerorientiertem Training, und eignet sich sowohl für Anfänger als auch für fortgeschrittene Läufer.

„SportMind™ wurde entwickelt, um das Laufen einfacher und wissenschaftlich fundierter zu gestalten", so ein Ingenieur von Fitkol. „Mit der NB-Serie wollten wir die Bedienung vereinfachen und gleichzeitig eine effektive und sichere Trainingsintensität gewährleisten."

Informationen zu Fitkol

Fitkol ist ein technologieorientiertes Fitnessunternehmen, das intelligente Heimfitnessgeräte entwickelt, die auf einem körperorientierten Ansatz basieren. Geleitet von dem Prinzip „Run Easy, Run Smart, Run Safe" entwickelt Fitkol adaptive KI-Systeme, die sich an die Nutzer anpassen. Weitere Informationen: https://fitkol.com | marketing@fitkol.com.

