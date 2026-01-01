Trading-Chance LVMH: Ausbruch!

Was macht LVMH Moet Hennessy L.V.?

LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton ist in verschiedenen Bereichen tätig, die sich in fünf Ssegmente unterteilen: Wine & Spirits, Fashion & Leather Goods, Perfumes & Cosmetics, Watches & Jewelry und Selective Retailing. Im Segment Wine & Spirits produziert und vertreibt das Unternehmen eine Vielfalt an Weinen und Spirituosen. Zu den bekanntesten Marken in diesem Segment gehören Moët & Chandon, Dom Pérignon und Hennessy. Das Segment Fashion & Leather Goods beinhaltet unter anderem Luxusmode und Lederwaren, für die das Unternehmen besonders bekannt ist. Hierunter fallen Marken wie Louis Vuitton, Fendi und Marc Jacobs. Perfumes & Cosmetics umfasst eine breite Palette an Parfüms, Make-up und Hautpflegeprodukten mit Marken wie Christian Dior und Guerlain. Die Sparte Watches & Jewelry bietet Luxusuhren und Schmuckstücke an, wobei Marken wie TAG Heuer, Bulgari und Hublot zum Portfolio gehören. Im Bereich Selective Retailing betreibt LVMH Einzelhandelsgeschäfte und Online-Plattformen, zu denen Sephora und Le Bon Marché zählen.

Fundamental mit Licht und Schatten

Die Netto-Marge ist mit 13,26 Prozent sehr stark. Seinen Gewinn steigerte das Unternehmen zwischen 2015 und 2025 von damals 7,08 auf 22 Euro je Anteilsschein. Im gleichen Zeitraum verbesserte man seinen Operativen Cashflow von 11,17 auf über 39 Euro je Aktie. Mit einem gegenwärtigen Kurs-/Gewinn-Verhältnis von 30 ist das Unternehmen an der Börse leicht über dem langfristigen Durchschnitts-KGV von 26 bewertet. Man erwartet ein Wachstum des Gewinns auf knapp 32 Euro pro Aktie bis 2028. Damit wäre die Aktie mit einem KGV von 17 bewertet und drastisch unterbewertet. Hier ist also durchaus Kurs-Fantasie vorhanden!

Abwärtstrend überwunden

Im Frühjahr 2023 hatte der Aktienkurs noch ein neues Allzeithoch bei 904 Euro markiert. Es folgte eine mehrteilige Korrektur, in deren Verlauf sich die Aktie mehr als halbierte. Das Ende der korrektiven Bewegung wurde schließlich im Juni 2025 mit einem Fehlausbruch am seit 2016 intakten Aufwärtstrend markiert. Seitdem erholen sich die Notierungen dynamisch und sind ganz frisch sogar über die Abwärtstrendlinie der Korrekturbewegung ausgebrochen. Eine horizontale Unterstützung findet sich bei 436 Euro. Dieser stehen horizontale Widerstände bei 762, 886 und 904 Euro gegenüber. Zunächst sehen wir Erholungspotenzial bis an den ersten Widerstand (762 Euro). Langfristig sollten neue Allzeithochs bei der erwartet positiven Unternehmensentwicklung sehr realistisch sein.

Fazit

Wer neben Hermès noch eine weitere Aktie aus dem Luxus-Segment in sein Portfolio nehmen möchte, der wird mit LVMH fündig. Die beiden frischen Chartsignale mit dem Fehlausbruch auf der Unterseite und dem zeitnah folgenden Ausbruch über die Abwärtstrendlinie machen ein Engagement attraktiv. Die Perspektive erscheint gut, zumal wir eine Steigerung des Gewinns erwarten dürfen. Einer der wichtigsten Faktoren, der Operative Cashflow, zeigt seit 10 Jahren eine extrem dynamische Entwicklung. Wie treue Leser wissen, ist genau diese Kennziffer für uns eine Art Frühindikator für die mögliche Gewinnentwicklung. Um von einem potenziell positiven Verlauf der Aktie profitieren zu können, haben wir ein passendes Produkt ausgesucht, welches wir Ihnen nachfolgend vorstellen.

Unlimited Turbo Long Optionsschein auf LVMH

Für die heutige Trading-Gelegenheit haben wir für Sie einen Unlimited Turbo Long Optionsschein des Emittenten BNP Paribas ausgewählt. Das Produkt hat seinen Knockout , wie auch den Basispreis gleichauf bei 444,47 USD. Bei einem aktuellen Preis von 645 USD ergibt sich somit ein Hebel von derzeit 3,25. Zur Absicherung der Position erscheint ein Stop-Loss bei zirka 0,20 Euro im Produkt sinnvoll. Auch hier haben wir das Produkt so ausgewählt, dass dessen K.O. unweit des benötigten Stop-Losses gelegen ist. So haben wir die maximal mögliche Hebelwirkung und eine so geringe Kapitalbindung wie möglich. Die WKN lautet PG0NJ5.

Wichtige Chartmarken

Widerstände: 762, 886 und 904 Euro

Unterstützungen: 250 und 436 Euro

Unlimited Turbo Long Optionsschein auf LVMH

Basiswert LVMH WKN PG0NJ5 ISIN DE000PG0NJ53 Basispreis 444,47 Euro K.O.-Schwelle 444,47 Euro Typ Turbo Optionsschein Laufzeit unlimited (endlos) Emittent BNP Paribas Hebel 3,25 Stop-Loss Hebelzertifikat 0,20 Euro

