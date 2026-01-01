Trump bestätigt hohe Aspirin-Dosis

WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump hat bestätigt, dass er seit Jahren mehr Aspirin einnimmt als medizinisch empfohlen. "Sie sagen, Aspirin ist gut zur Verdünnung des Blutes, und ich will nicht, dass dickes Blut durch mein Herz fließt", sagte Trump dem "Wall Street Journal". Seine Ärzte hätten ihm empfohlen, eine geringere Dosis zu nehmen. Aber er sei da "ein wenig abergläubisch". Trump erklärte, dass die Einnahme von Aspirin dazu führe, dass er leicht blaue Flecken bekomme. Diese hatte Trump in der Vergangenheit mehrfach versucht, kosmetisch zu verstecken.

Der US-Präsident sagte zudem, er habe im Oktober eine Untersuchung per Computertomografie (CT) gehabt. Nach Angaben der Zeitung führte einer seiner Ärzte den Scan durch, um mögliche Herz-Kreislauf-Erkrankungen auszuschließen. Es habe keine Auffälligkeiten gegeben, gab das "WSJ" den Arzt wieder. Ähnlich äußerte sich das Weiße Haus nach der Veröffentlichung des Berichts.

Der Präsident wies im "WSJ" Berichte zurück, nach denen er bei öffentlichen Terminen eingeschlafen sei. Er betonte, er sei gesundheitlich in sehr guter Verfassung. Das Weiße Haus erklärte, Trump sei voll arbeitsfähig./hae/DP/zb