Hongkong, 02. Jan (Reuters) - Im Zuge des verstärkten Vorgehens im Bausektor nach dem verheerenden Hochhausbrand im November hat die Anti-Korruptionsbehörde in Hongkong ⁠21 Menschen festgenommen.

Es ‍bestehe der Verdacht auf Korruption bei Gebäudesanierungen, teilte die Behörde am Freitag mit. Bei den Festgenommenen handelt ‌es sich den Angaben zufolge um Mittelsmänner, Projektberater, Bauunternehmer und Mitglieder der Eigentümervertretungen von ‍zwei Wohnanlagen. Sie sollen Teil eines mit den als Triaden bekannten Verbrechersyndikaten verbundenen Korruptionsnetzwerks sein. Bei dem Hochhausbrand im November waren mehr als 160 Menschen getötet worden.

In einem der Fälle soll ein Bauunternehmer den Projektberater und Mitglieder der Eigentümervertretung ‍bestochen haben, um einen Sanierungsauftrag im ⁠Wert von 33 Millionen Hongkong-Dollar (etwa 3,6 Millionen Euro) zu erhalten. In der zweiten Wohnanlage sollen Mittelsmänner Stimmrechtsvollmachten von Eigentümern gesammelt haben, um ‍Abstimmungen zu manipulieren und künftige Aufträge zu gewinnen.

Hongkongs Regierungschef John Lee hatte nach dem Brand ⁠im November einen unabhängigen Untersuchungsausschuss eingesetzt. Dieser soll das Feuer und mögliche Preisabsprachen bei der Auftragsvergabe in der Baubranche untersuchen. Die beiden von den Razzien in der ‍vergangenen Woche betroffenen Wohnanlagen stehen ‌nicht im Zusammenhang mit dem Brand vom 26. November.

Das Feuer im Wohnkomplex Wang Fuk Court hatte zu massiver Kritik in der Bevölkerung an der Verwaltung und der Baubranche in der chinesischen Sonderverwaltungszone geführt. Ermittlungen zufolge hatten minderwertige Baumaterialien die schnelle Ausbreitung der Flammen in den sieben Hochhäusern begünstigt. Im Zuge der Ermittlungen zu diesem Brand wurden bereits mindestens elf weitere ⁠Personen festgenommen.

