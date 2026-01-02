W​e​r​b​u​n​g ausblenden

Verzweifelte Suche nach Brand in Skiort - Erstes Opfer identifiziert

Reuters · Uhr
Artikel teilen:

- von Dave Graham und Emma Farge

Crans-Montana, 02. Jan (Reuters) - Nach dem verheerenden Brand in einem Schweizer Skiort mit Dutzenden Toten ist die Suche nach Vermissten und die Identifizierung der Opfer angelaufen.

Als einer der ersten ⁠Getöteten wurde am Freitag ‍ein 16-jähriger italienischer Nachwuchsgolfer identifiziert. Bei dem Unglück in einer vollen Bar in Crans-Montana sind in der Silvesternacht nach amtlichen Angaben etwa 40 Menschen ums Leben gekommen. Mehr als ‌100 wurden verletzt. Bei der Brandursache wird von einem Unglück ausgegangen.

Angehörige suchten nach Aufklärung über den Verbleib von Vermissten. "Ich suche seit 30 Stunden ‍nach meinem Sohn. Die Warterei ist unerträglich", sagte Laetitia, die Mutter des vermissten 16-jährigen Arthur, dem Sender BFM TV. Sie wisse nicht, ob ihr Sohn tot oder lebendig sei. "Wenn mein Sohn am Leben ist, ist er allein im Krankenhaus, und ich kann nicht bei ihm sein." Unter den Toten ist das 16-jährige italienische Golftalent Emanuele Galeppini, der in Dubai lebte.

BEHÖRDEN DÄMPFEN HOFFNUNG AUF SCHNELLE KLARHEIT

Die Behörden ‍im Kanton Wallis dämpften die Hoffnung auf schnelle Aufklärung. Die ⁠Identifizierung werde Tage dauern, da die schweren Verbrennungen den Einsatz von Zahn- und DNA-Proben erforderten. "Diese ganze Arbeit muss getan werden, denn die Informationen sind so schrecklich und heikel, dass den Familien nichts mitgeteilt werden kann, wenn ‍wir nicht 100-prozentig sicher sind", sagte der Walliser Staatsratspräsident Mathias Reynard.

Mehrere Länder befürchten Opfer unter ihren Staatsbürgern. Italiens Außenminister Antonio Tajani wollte den Unglücksort am Freitag ⁠besuchen. Die Schweizer Behörden sprachen von etwa 40 Toten. Italien nannte unter Berufung auf Schweizer Angaben eine Zahl von 47. Dem italienischen Botschafter zufolge wurden noch sechs Italiener vermisst, 13 würden im Krankenhaus behandelt. Auch Frankreich meldete Vermisste, ein australischer Staatsbürger wurde verletzt.

Dem Auswärtigen ‍Amt lagen zunächst keine Erkenntnisse vor, ob Deutsche unter ‌den Opfern sind. Das baden-württembergische Sozialministerium bestätigte, dass eine schwerverletzte Person aus Crans-Montana im auf Verbrennungen spezialisierten Marienhospital in Stuttgart behandelt werde. Zur Nationalität machte das Ministerium keine Angaben.

In dem Ski- und Golf-Ort herrschten Schock und Trauer. Dutzende Menschen legten an einem provisorischen Altar Blumen nieder und zündeten Kerzen an. "Wir hätten es sein können", sagte die 18-jährige Emma, die wegen einer langen Warteschlange vor der Bar auf einen Besuch verzichtet hatte. "Wir hatten so viel Glück. Es ist selbst für uns ein Trauma." Die Brandursache war zunächst unklar. Die Behörden gehen jedoch von einem Unfall aus. Berichten von Überlebenden zufolge könnten Wunderkerzen ⁠die Decke der Kellerbar "Le Constellation" entzündet haben.

(Mitarbeit: Benoit Van Overstraeten, Christine Chen. Geschrieben von Holger Hansen, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‍und Märkte).)

Das könnte dich auch interessieren

Dax Tagesrückblick 02.01.2026
Dax beginnt neues Börsenjahr mit kleinem Gewinn - Rekord in Reichweitegestern, 17:50 Uhr · onvista
Jemand geht vor dem Dax-Logo vorbei.
Börse am Morgen 02.01.2026
Dax legt zu zum Handelsstart - Aixtron gefragtgestern, 10:02 Uhr · onvista
Dax ausgeschrieben vor leuchtendem Hintergrund
Vorbörse 02.01.2026
Dax startet mit ruhigem Handelsauftakt ins neue Jahrgestern, 08:00 Uhr · onvista
Dax startet mit ruhigem Handelsauftakt ins neue Jahr
Dax Chartanalyse 02.01.2026
Dax gibt Anfangsgewinne wieder abgestern, 11:25 Uhr · onvista
Jemand prüft Kurse auf seinem Smartphone.
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Plus
Richtige Auswahl ist aber zwingend
Energieaktien werden 2026 interessant - trotz fallender Ölpreise22. Dez. · onvista
Plus
Überflieger und Verlustbringer
Rückblick auf ein turbulentes Jahr: 2025 in sieben Grafiken22. Dez. · onvista
Plus
Chartzeit Wochenausgabe 21.12.2025
"Beruhigungspille" für den Markt: Was die KI-Rally gerade wieder entfacht21. Dez. · onvista
Alle Premium-News
W​e​r​b​u​n​g ausblenden