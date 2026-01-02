Aktien Europa: Solider Jahresauftakt - Euro-Stoxx und FTSE-100 auf neuen Hochs

PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Die europäischen Börsen haben am ersten Handelstag des neuen Jahres an die starke Entwicklung des Vorjahres angeknüpft. Der EuroStoxx 50 als Leitindex für die Eurozone notierte am späten Vormittag mit 5.830,39 Punkten 0,67 Prozent höher. Zuvor hatte er mit einem Anstieg von rund einem Prozent auf 5.852 Punkte ein Rekordhoch erreicht. In den letzten Handelswochen 2025 hatte dem Index noch die Kraft gefehlt, den alten Rekord aus dem November zu überwinden.

Auch außerhalb des Euroraums gab es Rekorde. Der britische Leitindex FTSE 100 lag mit 9.988,18 Zählern 0,57 Prozent höher. Zwischenzeitlich war er erstmals über 10.000 Punkte gestiegen und hatte damit erstmals fünfstellig notiert. In der Schweiz fand dagegen kein Handel statt.

Marktteilnehmer rieten allerdings, den Brückentag in den noch laufenden Ferien mit traditionell dünnen Umsätzen nicht überzubewerten. "Institutionelle Anleger und die 'Big Boys' der Wall Street werden ihre Schreibtische wohl erst am kommenden Montag wieder voll besetzen", merkten die Experten des Brokers ActivTrades an. Zudem läuft im Januar auch mehr und mehr die Berichtssaison mit den Zahlen für das vergangene Jahr an.

Rohstoffaktien waren erneut gefragt. Sie schlossen damit ebenfalls an die starke Entwicklung im Vorjahr an. Die Preise für Gold und Silber hatten nach der Rally 2025 zum Start des neuen Handelsjahres weiter zugelegt. Der Preis für eine Feinunze Gold stieg am Freitagmorgen an der Börse in London um etwa 55 US-Dollar oder mehr als ein Prozent auf 4.374 Dollar. 2025 hatte sich Gold um knapp 65 Prozent verteuert und damit das höchste Jahresplus seit 1979 erzielt. Ölwerte profitierten von den gestiegenen Ölpreisen.

Noch besser entwickelten sich die Technologiewerte. Hier ragte das Schwergewicht ASML mit 3,7 Prozent Gewinn heraus. Die Aktie reagierte auf starke Vorgaben aus Asien. Die Aktien von Samsung Electronics hatten deutlich zugelegt und ein Rekordhoch erreicht. Zu dem Anstieg der Halbleiterwerte trug auch das erfolgreiche Börsendebüt des Entwicklers von KI-Chips Biren Technology bei. Die Aktie hat sich zum Auftakt an der Börse Hongkong fast verdoppelt.

Im Autosektor, der ebenfalls Gewinne verzeichnete, sind die Augen auf die anstehenden Absatzzahlen von Tesla gerichtet. Der chinesische Autobauer BYD hatte bereits die Karten auf den Tisch gelegt und solide Absatzzahlen präsentiert. Die Chinesen dürften 2025 den Branchenpionier Tesla als weltweit größten E-Autobauer überholt haben.

Verluste erlitten dagegen die Immobilienwerte. Der zinssensible Sektor reagierte damit auf den Anstieg der Renditen an den Anleihemärkten./mf/zb/mis