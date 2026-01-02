W​e​r​b​u​n​g ausblenden
Aktien New York Ausblick

Positiver Jahresauftakt an der Wall Street erwartet - KI-Optimismus

dpa-AFX · Uhr (aktualisiert: Uhr)
KI
Quelle: Stuart Monk/Shutterstock.com

Am ersten Handelstag des neuen Jahres dürften die US-Aktienmärkte mit Gewinnen eröffnen. Eine neue Welle des Optimismus rund um das Thema Künstliche Intelligenz sollte Marktbeobachtern zufolge für Unterstützung sorgen.

Rund eine Dreiviertelstunde vor dem Börsenstart am Dienstag taxierte der Broker IG den Dow Jones Industrial 0,3 Prozent höher auf 48.204 Punkten. Das Jahr 2025 hatte der Leitindex mit einem Plus von rund 13 Prozent abgeschlossen.

Den Nasdaq 100 erwartet IG zum Handelsauftakt am Freitag 0,9 Prozent im Plus bei 25.480 Zählern. Der technologielastige Auswahlindex verbuchte im Vorjahr einen Gewinn von gut 20 Prozent.

Gute Vorgaben für den Technologiesektor und die KI-Werte kommen aus Asien: Dort profitierten Baidu von einem geplanten Börsengang der Halbleitersparte. Ferner feierte der Entwickler von KI-Chips, Biren Technology, ein erfolgreiches Börsendebüt und die Aktien von Samsung kletterten auf ein Rekordhoch.

Aus dem Kreis der "Magnificent 7", also der sieben bedeutendsten Technologiewerte aus den USA, gab es vorbörslich nur Gewinner. Für die Aktien des KI-Lieblings der Anleger, Nvidia, ging es um 1,6 Prozent nach oben. Auch die Papiere von Tesla stiegen vorbörslich um 1,6 Prozent. Im Fokus stehen die am Nachmittag erwarteten Absatzzahlen des E-Autobauers.

Die Aktien von Vertiv Holdings gewannen vorbörslich 4,4 Prozent. Die Analysten der britischen Großbank Barclays hatten die Titel des Energieausrüsters von "Equal-weight" auf "Overweight" hochgestuft.

Nvidia
D
Dow Jones
N
NASDAQ 100
S
S&P 500
Tesla
Baidu (ADR)
Vertiv
Samsung Electronics

