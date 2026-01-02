W​e​r​b​u​n​g ausblenden

ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Airbus auf 'Buy' - Ziel 230 Euro

dpa-AFX · Uhr
Rüstung
NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Airbus auf "Buy" mit einem Kursziel von 230 Euro belassen. Die Anzahl der Flüge des Spezial-Transportflugzeugs Beluga im Dezember und ihre geschätzten Zahlen für die Produktion von Verkehrsflugzeugen ohne Motoren ließen ein deutliches Wachstum der Auslieferungen im Jahr 2026 insgesamt erwarten, schrieb Chloe Lemarie in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Expertin geht gleichwohl davon aus, dass das Auslieferungsziel von Airbus für das laufende Jahr konservativ ausfallen wird./la/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.01.2026 / 09:23 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.01.2026 / 09:23 / ET

