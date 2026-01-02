W​e​r​b​u​n​g ausblenden

ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Vestas auf 'Overweight' - Ziel 200 Kronen

dpa-AFX · Uhr
Erneuerbare Energien
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Vestas auf "Overweight" mit einem Kursziel von 200 dänischen Kronen belassen. Der Auftragseingang des Windturbinen-Herstellers im vierten Quartal dürfte die durchschnittliche Marktprognose übertroffen haben, schrieb Akash Gupta in einer am Freitag vorliegenden Studie. Damit sollte das Schlussvierteljahr 2025 das zweite Quartal in Folge sein, in dem die Nachfrage positiv überrascht. Dies bestätige seine Einschätzung, dass sich die Fundamentaldaten für die Windindustrie verbesserten./rob/edh/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.01.2026 / 00:16 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.01.2026 / 00:16 / GMT

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

