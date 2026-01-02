W​e​r​b​u​n​g ausblenden
Börse am Morgen 02.01.2026

Dax legt zu zum Handelsstart - Aixtron gefragt

onvista · Uhr
Am ersten Börsentag des Jahres 2026 geht es am deutschen Aktienmarkt eher  ruhig zu. Am Freitag zwischen Neujahr und dem Wochenende sind viele Investoren noch nicht aus der Pause zum Jahreswechsel zurück. Das Geschehen am Markt dürfte daher erst ab der kommenden Woche deutlicher an Fahrt aufnehmen. Gerade bei etwas kleineren Einzelwerten sind bei erwartet geringem Handelsvolumen aber auch größere Ausschläge möglich.

Nach dem starken Börsenjahr 2025 mit einem Dax-Gewinn von 23 Prozent legte der deutsche Leitindex im frühen Freitagshandel um weitere 0,6 Prozent auf 24.641 Punkte zu.

Bewegung bei den Nebenwerten

Die größten Gewinner im HDAX waren Aixtron mit Plus sieben Prozent sowie Redcare Pharmacy und Auto1 mit einem Zugewinn von jeweils gut fünf Prozent. Neue Nachrichten zu diesen Werten gab es am Freitag allerdings nicht. (mit Material von dpa-AFX)

