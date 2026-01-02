Deutsche Anleihen: Kursverluste zum Jahresstart

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Freitag gefallen. Der richtungweisende Euro-Bund-Future sank am ersten Handelstag des Jahres um 0,17 Prozent auf 127,37 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe stieg auf 2,87 Prozent. In den meisten Ländern der Eurozone legten die Renditen zu.

Das Handelsvolumen ist zum Jahresstart noch relativ gering. Datenseitig gab wenige Impulse. Zwar haben sich die Einkaufsmanagerindizes für die spanische und die italienische Industrie im Dezember jeweils unerwartet deutlich eingetrübt. Es wird jetzt in beiden Ländern ein Rückgang der Produktion signalisiert. Die Daten bewegten den Anleihemarkt jedoch kaum./jsl/jkr