Devisen: Euro gibt zum US-Dollar zum Jahresstart nach

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro ist am Freitag mit Kursverlusten in das neue Jahr gestartet. Die europäische Gemeinschaftswährung kostete am Nachmittag 1,1726 US-Dollar. Am Morgen hatte sie noch etwas höher notiert. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,1721 (Mittwoch: 1,1750) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8531 (0,8510) Euro.

Etwas belastet wurde der Euro durch schwache Industriedaten aus der Eurozone. So ist der von S&P Global erhobene Einkaufsmanagerindex im Dezember stärker gefallen als noch in einer ersten Schätzung erwartet. Der Indikator signalisiert weiterhin ein Schrumpfen der Industrie. Enttäuscht haben vor allem die Zahlen für Italien und Spanien, wo keine Erstschätzung durchgeführt wird.

Da die meisten Investoren die kurze Handelswoche zwischen den Jahren für eine Auszeit nutzen, ist das Handelsvolumen an den Finanzmärkten vergleichsweise gering.

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 087190 (0,87260) britische Pfund, 183,94 (184,09) japanische Yen und 0,9296 (0,9314) Schweizer Franken fest. Die Feinunze Gold (etwa 31,1 Gramm) kostete zuletzt knapp 4.333 Dollar. Das waren 13 Dollar mehr als am Mittwoch./jsl/he