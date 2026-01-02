W​e​r​b​u​n​g ausblenden

Devisen: Eurokurs zum US-Dollar kaum verändert

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat sich am Freitag zunächst kaum verändert. Am frühen Vormittag des ersten Handelstags im neuen Jahr wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1743 US-Dollar gehandelt und damit nahezu auf dem gleichen Niveau wie zum Jahresende 2025 am Mittwoch.

Da die meisten Investoren die kurze Handelswoche zwischen den Jahren für eine Auszeit nutzen, ist das Handelsvolumen an den Finanzmärkten vergleichsweise gering. Im Handelsverlauf stehen aber noch Konjunkturdaten auf dem Programm, die für Impulse am Devisenmarkt sorgen könnten.

Am Vormittag werden Daten zur Stimmung der Einkaufsmanager in den Industriebetrieben der Eurozone und am Nachmittag entsprechende Daten aus den USA erwartet./jkr/zb

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Eurokurs (Euro / Dollar)
$
Dollarkurs

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Plus
Richtige Auswahl ist aber zwingend
Energieaktien werden 2026 interessant - trotz fallender Ölpreise22. Dez. · onvista
Plus
Überflieger und Verlustbringer
Rückblick auf ein turbulentes Jahr: 2025 in sieben Grafiken22. Dez. · onvista
Plus
Chartzeit Wochenausgabe 21.12.2025
"Beruhigungspille" für den Markt: Was die KI-Rally gerade wieder entfacht21. Dez. · onvista
Alle Premium-News
W​e​r​b​u​n​g ausblenden