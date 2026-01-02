Devisen: Eurokurs zum US-Dollar kaum verändert
dpa-AFX
FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat sich am Freitag zunächst kaum verändert. Am frühen Vormittag des ersten Handelstags im neuen Jahr wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1743 US-Dollar gehandelt und damit nahezu auf dem gleichen Niveau wie zum Jahresende 2025 am Mittwoch.
Da die meisten Investoren die kurze Handelswoche zwischen den Jahren für eine Auszeit nutzen, ist das Handelsvolumen an den Finanzmärkten vergleichsweise gering. Im Handelsverlauf stehen aber noch Konjunkturdaten auf dem Programm, die für Impulse am Devisenmarkt sorgen könnten.
Am Vormittag werden Daten zur Stimmung der Einkaufsmanager in den Industriebetrieben der Eurozone und am Nachmittag entsprechende Daten aus den USA erwartet./jkr/zb
