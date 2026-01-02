Discounter Lidl mit mehr Umsatz im britischen Weihnachtsgeschäft

London, 02. Jan (Reuters) - Die Supermarktkette Lidl hat im Weihnachtsgeschäft in Großbritannien kräftig zugelegt.

Der Umsatz ⁠sei in ‍den vier Wochen bis zum 24. Dezember im Jahresvergleich um ‌zehn Prozent auf mehr als 1,1 Milliarden Pfund (1,48 Milliarden Dollar) ‍gestiegen, teilte Lidl GB, die Tochter des deutschen Discounters, am Freitag mit. 51 Millionen Kunden hätten die Läden besucht, acht Prozent mehr als im ‍Vorjahr. Der Chef von Lidl ⁠in Großbritannien, Ryan McDonnell, sprach von einem Weihnachtsgeschäft mit Rekordumsätzen. Zu den Bestsellern ‍zählten demnach Käsespezialitäten, besondere Kartoffelchips-Sorten sowie saisonales Obst und Gemüse.

Lidl ⁠gilt seit mehr als zwei Jahren als die am schnellsten wachsende Supermarktkette Großbritanniens und ist derzeit der sechstgrößte ‍Lebensmittelhändler des ‌Landes. Das Wachstum wird durch die Eröffnung neuer Filialen angetrieben. Im November eröffnete das Unternehmen sein 1000. Geschäft. McDonnell kündigte an, die Präsenz weiter auszubauen.

