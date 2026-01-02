W​e​r​b​u​n​g ausblenden

EQS-Adhoc: Intershop passt Prognose für 2025 an: Cloud-Auftragseingang übertrifft Erwartung, Net New ARR fällt geringer aus

EQS Group · Uhr
EQS-Ad-hoc: Intershop Communications AG / Schlagwort(e): Prognoseänderung
Intershop passt Prognose für 2025 an: Cloud-Auftragseingang übertrifft Erwartung, Net New ARR fällt geringer aus

02.01.2026 / 16:37 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Jena, 2. Januar 2026 – Die Intershop Communications AG (ISIN: DE000A254211) hebt ihre Prognose für den Cloud-Auftragseingang für das Geschäftsjahr 2025 an und senkt gleichzeitig die Prognose für den Net New ARR (Annual Recurring Revenue). Hintergrund ist die Geschäftsentwicklung am Ende des vierten Quartals, in dem mehr Cloud-Auftragseingänge mit längeren Vertragslaufzeiten abgeschlossen wurden als erwartet. Der daraus resultierende Net New ARR fiel geringer aus, da im Wesentlichen die jährlichen Vertragsgebühren über die Laufzeit ansteigen und somit im ersten Vertragsjahr - das für den Net New ARR ausschlaggeben ist - niedriger ausfallen.

Nach aktuellen Schätzungen geht die Gesellschaft nun von einer Steigerung des Cloud-Auftragseingangs für das Geschäftsjahr 2025 von rund 8 % gegenüber dem Vorjahr aus (bisher: leichter Rückgang). Der Net New ARR wird voraussichtlich unter 1,0 Mio. Euro liegen (bisher: zwischen 1,0 und 2,0 Mio. Euro). Der Umsatz und das operative Ergebnis (EBIT) werden im Rahmen der zu Jahresmitte kommunizierten Prognose erwartet.

Die Veröffentlichung der Geschäftsjahreszahlen 2025 erfolgt wie geplant am 18. Februar 2026.

Kontakt:
Investor Relations
Isabell Zeitz
T: +49-3641-50 1000
ir@intershop.de

Ende der Insiderinformation

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Intershop Communications AG
Steinweg 10
07743 Jena
Deutschland
Telefon:+49 3641 50 0
E-Mail:ir@intershop.de
Internet:www.intershop.de
ISIN:DE000A254211
WKN:A25421
Indizes:CDAX, PRIMEALL, TECHALLSHARE
Börsen:Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange
EQS News ID:2253890
