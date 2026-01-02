EQS-Adhoc: Lang & Schwarz Aktiengesellschaft: Herausragendes Ergebnis aus der Handelstätigkeit im vierten Quartal und im Gesamtjahr 2025

EQS-Ad-hoc: Lang & Schwarz Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Quartalsergebnis/Jahresergebnis

Lang & Schwarz Aktiengesellschaft: Herausragendes Ergebnis aus der Handelstätigkeit im vierten Quartal und im Gesamtjahr 2025



02.01.2026 / 11:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Der Lang & Schwarz Konzern hat im vierten Quartal 2025 ein Ergebnis aus der Handelstätigkeit (Zinsergebnis aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit zzgl. Provisionsergebnis und Handelsergebnis) in Höhe von etwa EUR 48 Mio. erzielt (viertes Quartal 2024: EUR 39 Mio.). Damit konnte für das Gesamtjahr 2025 ein Ergebnis aus der Handelstätigkeit in Höhe von rund EUR 145 Mio. nach EUR 109 Mio. im Vorjahr erzielt werden. Damit wurde das höchste Ergebnis aus der Handelstätigkeit eines Jahres in der Geschichte von Lang & Schwarz erreicht.

Die Angaben basieren auf vorläufigen und ungeprüften Konzernzahlen.

Ende der Insiderinformation

02.01.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch Unternehmen: Lang & Schwarz Aktiengesellschaft Breite Straße 34 40213 Düsseldorf Deutschland Telefon: 0211-13840-0 Fax: 0211-13840-842 E-Mail: investor-relations@LS-D.de Internet: www.LS-D.de ISIN: DE000LS1LUS9 WKN: LS1LUS Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 2253756

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2253756 02.01.2026 CET/CEST