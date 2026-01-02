EQS-AFR: Knorr-Bremse Aktiengesellschaft: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

W​e​r​b​u​n​g ausblenden

Knorr-Bremse Aktiengesellschaft: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

02.01.2026
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Knorr-Bremse Aktiengesellschaft / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Knorr-Bremse Aktiengesellschaft: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

02.01.2026 / 09:24 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die Knorr-Bremse Aktiengesellschaft bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 2. Halbjahres

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 29.10.2026

Ort:

https://ir.knorr-bremse.com/financial-publications-presentations

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 29.10.2026

Ort:

https://ir.knorr-bremse.com/en/financial-publications-presentations

02.01.2026 CET/CEST
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Knorr-Bremse Aktiengesellschaft
Moosacher Strasse 80
80809 München
Deutschland
Internet:ir.knorr-bremse.com
Ende der MitteilungEQS News-Service

2253712 02.01.2026 CET/CEST

Knorr-Bremse

