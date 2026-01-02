EQS-AFR: Knorr-Bremse Aktiengesellschaft: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Knorr-Bremse Aktiengesellschaft / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

Knorr-Bremse Aktiengesellschaft: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen



Hiermit gibt die Knorr-Bremse Aktiengesellschaft bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 1. Halbjahres

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 07.05.2026

Ort:

https://ir.knorr-bremse.com/financial-publications-presentations

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 07.05.2026

Ort:

https://ir.knorr-bremse.com/en/financial-publications-presentations

Sprache: Deutsch Unternehmen: Knorr-Bremse Aktiengesellschaft Moosacher Strasse 80 80809 München Deutschland Internet: ir.knorr-bremse.com

