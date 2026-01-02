EQS-AFR: SUSS MicroTec SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: SUSS MicroTec SE / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

Hiermit gibt die SUSS MicroTec SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 2. Halbjahres

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 05.11.2026

Ort:

https://www.suss.com/de/investor-relations/finanzberichte

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 05.11.2026

Ort:

https://www.suss.com/en/investor-relations/financial-reports

