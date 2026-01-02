W​e​r​b​u​n​g ausblenden

EQS-DD: ALLGEIER SE: Lantano Beteiligungen GmbH, Interessewahrende Orders zum Verkauf von insgesamt bis zu 5.000 Aktien im Zeitraum vom 29.12.2025 bis 20.01.2026

EQS Group · Uhr
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

02.01.2026 / 09:02 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Name und Rechtsform: Lantano Beteiligungen GmbH

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Person steht in enger Beziehung zu:
Titel:
Vorname: Carl Georg
Nachname(n): Dürschmidt
Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
ALLGEIER SE

b) LEI
529900IQAYRZIGKOJL63 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE000A2GS633

b) Art des Geschäfts
Interessewahrende Orders zum Verkauf von insgesamt bis zu 5.000 Aktien im Zeitraum vom 29.12.2025 bis 20.01.2026

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
nicht bezifferbar nicht bezifferbar

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
nicht bezifferbar nicht bezifferbar

e) Datum des Geschäfts
29.12.2025; UTC+1

f) Ort des Geschäfts
Außerhalb eines Handelsplatzes


02.01.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: ALLGEIER SE
Montgelasstr. 14
81679 München
Deutschland
Internet: http://www.allgeier.com

Ende der Mitteilung EQS News-Service

102710  02.01.2026 CET/CEST

