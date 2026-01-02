EQS-DD: Vonovia SE: Rolf Buch, Kauf
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
02.01.2026 / 17:58 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
|Titel:
|Vorname:
|Rolf
|Nachname(n):
|Buch
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Position:
|Vorstand
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|Vonovia SE
b) LEI
|5299005A2ZEP6AP7KM81
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Derivat
|Beschreibung:
|Kauf von 38.000 Call-Optionen zum Bezug von Aktien der Vonovia SE (ISIN DE000A1ML7J1) zum Ausübungspreis (Basispreis) von EUR 36 und mit Verfallsdatum 17.12.2027.
b) Art des Geschäfts
|Kauf
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|0,46 EUR
|3.450,00 EUR
|0,46 EUR
|3.450,00 EUR
|0,46 EUR
|3.450,00 EUR
|0,46 EUR
|3.450,00 EUR
|0,46 EUR
|3.450,00 EUR
|0,46 EUR
|230,00 EUR
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|0,4600 EUR
|17.480,0000 EUR
e) Datum des Geschäfts
|29.12.2025; UTC+1
f) Ort des Geschäfts
|Name:
|EUREX
|MIC:
|XEUR
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Vonovia SE
|Universitätsstraße 133
|44803 Bochum
|Deutschland
|Internet:
|www.vonovia.de
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
102692 02.01.2026 CET/CEST