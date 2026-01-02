W​e​r​b​u​n​g ausblenden

EQS-DD: Vonovia SE: Rolf Buch, Kauf

EQS Group · Uhr
Artikel teilen:


Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

02.01.2026 / 17:58 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:
Vorname:Rolf
Nachname(n):Buch

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

Vonovia SE

b) LEI

5299005A2ZEP6AP7KM81 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Derivat
Beschreibung:Kauf von 38.000 Call-Optionen zum Bezug von Aktien der Vonovia SE (ISIN DE000A1ML7J1) zum Ausübungspreis (Basispreis) von EUR 36 und mit Verfallsdatum 17.12.2027.

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
0,46 EUR3.450,00 EUR
0,46 EUR3.450,00 EUR
0,46 EUR3.450,00 EUR
0,46 EUR3.450,00 EUR
0,46 EUR3.450,00 EUR
0,46 EUR230,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
0,4600 EUR17.480,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts

29.12.2025; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Name:EUREX
MIC:XEUR

02.01.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Vonovia SE
Universitätsstraße 133
44803 Bochum
Deutschland
Internet:www.vonovia.de
Ende der MitteilungEQS News-Service

102692 02.01.2026 CET/CEST

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Vonovia

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Plus
Richtige Auswahl ist aber zwingend
Energieaktien werden 2026 interessant - trotz fallender Ölpreise22. Dez. · onvista
Plus
Überflieger und Verlustbringer
Rückblick auf ein turbulentes Jahr: 2025 in sieben Grafiken22. Dez. · onvista
Plus
Chartzeit Wochenausgabe 21.12.2025
"Beruhigungspille" für den Markt: Was die KI-Rally gerade wieder entfacht21. Dez. · onvista
Alle Premium-News
W​e​r​b​u​n​g ausblenden