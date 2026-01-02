EQS-News: MediaGo und hipto gewinnen zwei Les-Cas-d'Or-Auszeichnungen für Deep-Learning-gestützte Lead-Generierung im Versicherungsbereich

EQS-News: MediaGo / Schlagwort(e): Sonstiges

MediaGo und hipto gewinnen zwei Les-Cas-d'Or-Auszeichnungen für Deep-Learning-gestützte Lead-Generierung im Versicherungsbereich



02.01.2026 / 08:05 CET/CEST

SAN FRANCISCO, 2. Januar 2026 /PRNewswire/ -- MediaGo, eine weltweit führende intelligente Werbeplattform, und hipto, ein führender Spezialist für Lead-Generierung in Frankreich, haben zwei Auszeichnungen bei Les Cas d'Or gewonnen, einem der einflussreichsten Preise für digitales Marketing in Frankreich. Die Partnerschaft gewann im Oktober Gold in der Kategorie Native Advertising und am 9. Dezember Bronze in der Kategorie Banking & Insurance – Acquisition für herausragende Leistungen bei der Kundenakquise.

Der Gewinn von zwei Auszeichnungen innerhalb desselben Jahres unterstreicht die Kompetenz der Partner in der europäischen Digitalmarketing-Landschaft und bestätigt erneut den kommerziellen Wert der Deep-Learning-Technologie von MediaGo in komplexen Akquisitionsszenarien.

Als führende Auszeichnung in der französischen Digitalmarketing-Branche konzentriert sich Les Cas d'Or auf Innovation, Geschäftswachstum und Nutzerwert. Dieser Fall bezog sich auf den hart umkämpften Versicherungssektor, der mit Herausforderungen wie fragmentierten Online-Signalen und komplexen Entscheidungswegen der Verbraucher konfrontiert ist. Die Erzielung skalierbarer, qualitativ hochwertiger Akquisitionsergebnisse ohne Beeinträchtigung der Benutzererfahrung ist seit langem eine Herausforderung für die Branche – insbesondere für hochwertige Segmente, die vorsichtige Entscheidungen treffen und sich auf traditionelle Servicemodelle verlassen, die eine höhere Präzision bei der Zielgruppenansprache und stärkere Vorhersagefähigkeiten erfordern.

Um diesen Herausforderungen zu begegnen, hat hipto das aktualisierte SmartBid 3.0 von MediaGo eingeführt. Das System basiert auf fünf Deep-Learning-Modellen und liefert in Echtzeit Full-Funnel-Prognosen zu Nutzeraufmerksamkeit, Interesse und Konversionsabsicht – unter vollständiger Einhaltung der DSGVO und anderer Datenschutzstandards –, wodurch die Relevanz und Effizienz von Anzeigen erheblich verbessert wird. In Kombination mit Premium-Open-Web-Inventar und den häufigen kreativen Iterationen von hipto (drei- bis fünfmal pro Woche) ermöglichte Dynamic Creative Optimization (DCO) kontinuierliche Tests und personalisierte Auslieferung, wodurch potenzielle Zielgruppen effektiv erreicht wurden.

Die Synergie aus fortschrittlicher Technologie und kreativer Strategie führte zu starken Geschäftsergebnissen. Basierend auf internen Kampagnenmessungen von März bis August 2025 stieg die monatliche Conversion-Rate nach Aktivierung des MaxCV-Modus von SmartBid 3.0 im Vergleich zum Vorjahr um 32 %, während die Kosten pro Akquisition (CPA) stabil blieben. Bemerkenswert ist, dass trotz eines Anstiegs der Ausgaben für mobile Werbung um 48 % die CPA um 2,6 % sank und damit das in der Branche übliche Kompromissmodell „größerer Umfang führt zu höheren Kosten" durchbrochen wurde. Bei den nativen Kanälen stieg die Konversionsrate um 2 bis 3 Prozentpunkte, und das gesamte Konversionsvolumen verdreifachte sich – was zu einem äußerst wettbewerbsfähigen ROI führte.

„Wir haben 2024 begonnen, mit MediaGo zusammenzuarbeiten, um unsere Akquisitionskanäle zu erweitern. Die umfangreichen Medienressourcen von MediaGo haben den Traffic, den wir unseren Kunden liefern, erheblich gesteigert", sagte Leo Hauet, CEO von hipto. „Dies ist eine hochwertige, strategische Partnerschaft, die für unser zukünftiges Wachstum von entscheidender Bedeutung sein wird."

„Der Erfolg dieser Zusammenarbeit beruht auf den Stärken von MediaGo im Bereich KI und der Expertise von hipto in den Bereichen Kreativität, Text und Medienstrategie", sagte Leo Ye, Head of Partnerships bei MediaGo. „Durch kontinuierliche Experimente und offene Kommunikation haben wir eine äußerst vertrauensvolle Partnerschaft aufgebaut."

Tima Alsafi vom Partnerschaftsteam von hipto fügte hinzu: „Durch die Kombination der Native-Advertising-Expertise von hipto mit dem Premium-Inventar, dem KI-gesteuerten Deep Learning und den fortschrittlichen Analysen von MediaGo haben wir nicht nur die Bedürfnisse unserer Kunden erfüllt, sondern auch hochgradig interessierte Leads in großem Umfang generiert. Wir freuen uns darauf, gemeinsam weitere Meilensteine zu erreichen."

Diese aufeinanderfolgenden internationalen Auszeichnungen sind eine maßgebliche Anerkennung der technischen Stärke und Marktpräsenz von MediaGo in Europa. Als globale intelligente Werbeplattform wird MediaGo weiterhin mit Branchenführern wie hipto zusammenarbeiten und SmartBid 3.0 sowie Premium-Open-Web-Traffic nutzen, um effiziente, konforme digitale Marketinglösungen anzubieten, die globalen Kunden helfen, Wachstumsengpässe zu überwinden und in komplexen Marktumgebungen höherwertige Ergebnisse zu erzielen.

