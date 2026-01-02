EQS-News: Mutares hat die Übernahme von Greer Steel Co., Inc. in den USA abgeschlossen

EQS-News: Mutares SE & Co. KGaA / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung

Mutares hat die Übernahme von Greer Steel Co., Inc. in den USA abgeschlossen



Führender Anbieter von kaltgewalzten Stahlbändern für den Automobil- und Industriemarkt

Strategische Plattformakquisition zur Stärkung des Segments Engineering & Technology und zum Ausbau der Präsenz in Nordamerika

München, 2. Januar 2026 – Die Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650) hat die Übernahme von Greer Steel Company („Greer Steel“), einem führenden Anbieter von kaltgewalzten Stahlbändern mit Sitz in Dover, Ohio, USA, von Greer Industries, Inc. erfolgreich abgeschlossen. Die Transaktion ist ein wichtiger Schritt zum Ausbau des Segments Engineering & Technology von Mutares und zur Stärkung der Präsenz in Nordamerika.

Greer Steel ist Spezialist für kaltgewalzte Stahlbänder und bietet eine breite Palette von Produkten an, darunter hochkohlenstoffhaltige, kohlenstoffarme, hochfeste niedriglegierte Stähle und legierte Stähle. Das Unternehmen betreibt ein Werk in Dover, Ohio, mit fortschrittlichen Fertigungsmöglichkeiten wie Kaltwalzen, Wasserstoffglühen, Beizen, Längsschneiden, Scheren, Drahtflachwalzen, Traversenwickeln, Kantenprofilieren und Veredeln. Im Jahr 2024 lieferte Greer Steel über 18.000 Tonnen Produkte aus, wobei 96 % des Umsatzes in den USA und 4 % in Kanada erzielt wurden. Das Unternehmen beschäftigt rund 110 Mitarbeitende.

Der Kundenstamm von Greer Steel umfasst die Automobil-, Service-Center-, Hardware-, Handwerkzeug- und Stanzindustrie, wobei die Automobilindustrie 60 % des Umsatzes im Jahr 2024 ausmacht. Das Unternehmen ist für seine Qualität bekannt und verfügt über eine lange Firmenhistorie, technisches Know-how und die Fähigkeit, maßgeschneiderte Lösungen für anspruchsvolle Anwendungen zu liefern.

Die Übernahme von Greer Steel ist ein strategischer Schritt für Mutares, der eine Plattform für Wachstum auf dem nordamerikanischen Stahlverarbeitungsmarkt bietet und Cross-Selling-Möglichkeiten mit Automobilkunden eröffnet. Mutares wird die Transformation von Greer Steel durch operative Verbesserungen, Bestandsoptimierung und gezielte Investitionen unterstützen, darunter eine ERP-Ausgliederung und Integrationsmaßnahmen.

Johannes Laumann, CIO von Mutares, kommentiert: „Diese Akquisition ist ein strategischer Meilenstein für Mutares, der unser Segment Engineering & Technology stärkt und unsere Präsenz in Nordamerika ausbaut. Die technischen Fähigkeiten und starken Kundenbeziehungen von Greer Steel machen das Unternehmen zu einer idealen Plattform für weiteres Wachstum. Wir freuen uns darauf, das Team dabei zu unterstützen, sein volles Potenzial auszuschöpfen und von den vorteilhaften Markttrends im aktuellen US-Handelsumfeld zu profitieren. Dies wird die Wettbewerbsposition des Unternehmens weiter stärken.“



Unternehmensprofil der Mutares SE & Co. KGaA

Die Mutares SE & Co. KGaA, München (www.mutares.com), eine börsennotierte Private-Equity-Holdinggesellschaft mit Niederlassungen in München (Hauptsitz), Amsterdam, Bad Wiessee, Chicago, Frankfurt, Helsinki, London, Madrid, Mailand, Mumbai, Paris, Shanghai, Stockholm, Wien und Warschau, erwirbt Unternehmen in Sondersituationen, die ein erhebliches operatives Verbesserungspotenzial aufweisen, und verkauft sie nach einem Repositionierungs- und Stabilisierungsprozess wieder.



Die Aktien der Mutares SE & Co. KGaA werden am Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Symbol „MUX” (ISIN: DE000A2NB650) gehandelt und sind Bestandteil des Auswahlindex SDAX.



Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Mutares SE & Co. KGaA

Investor Relations

Telefon: +49 89 9292 7760

E-Mail:ir@mutares.de

www.mutares.com

Pressekontakt in Deutschland

CROSS ALLIANCE communication GmbH

Susan Hoffmeister

Telefon: +49 89 125 09 0333

E-Mail: sh@crossalliance.de

www.crossalliance.de

Pressekontakt in Frankreich

VAE SOLIS COMMUNICATIONS

Marie-Caroline Garnier

Telefon: +33 6 22 86 39 17

E-mail: mutares@vae-solis.com

Pressekontakt in Großbritannien

14:46 Consulting

Tom Sutton

Telefon: +44 7796 474940

E-Mail: tsutton@1446.co.uk

