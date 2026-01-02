Krankenkassen-Zusatzbeitrag steigt trotz Sparpaket auf über 3,1 Prozent

Berlin, 02. Jan (Reuters) - Der Zusatzbeitrag in der gesetzlichen Krankenversicherung ist zum Jahreswechsel trotz eines Sparpakets der Bundesregierung spürbar gestiegen.

Der durchschnittliche, ⁠nach Mitgliedern gewichtete ‍Zusatzbeitrag habe von 2,94 auf 3,13 Prozent zugelegt, sagte der Chef des GKV-Spitzenverbandes, Oliver Blatt, "Bild" am Freitag. Der ‌Anstieg müsse "ein Weckruf für alle sein, die für unser Gesundheitssystem Verantwortung tragen", sagte Blatt. ‍Der Zusatzbeitrag kommt zum allgemeinen Beitragssatz von 14,6 Prozent hinzu, sodass der Gesamtbeitrag nun auf einem Rekordwert von rund 17,7 Prozent des Bruttolohns liegt. Arbeitnehmer und Arbeitgeber zahlen dies je zur Hälfte.

Die Bundesregierung hatte zuvor ein Sparpaket von ‍etwa zwei Milliarden Euro auf den ⁠Weg gebracht, um die Beiträge zu stabilisieren. Bundesgesundheitsministerin Nina Warken (CDU) hatte den Zusatzbeitrag für 2026 daher unverändert bei 2,9 Prozent belassen. ‍Allerdings ist dies nur eine Rechengröße, da jede Krankenkasse die tatsächliche Höhe individuell festlegt. Bereits ⁠für 2025 lag der tatsächliche Wert mit 2,9 Prozent über der ursprünglichen Orientierungsmarke von 2,5 Prozent.

Blatt forderte die Politik auf, aus dem Jahr 2026 ein echtes ‍Reformjahr zu machen. "So muss als ‌dringlichste Maßnahme der starke Anstieg bei den Krankenhauskosten und den Medikamentenpreisen gestoppt werden", sagte Blatt. Krankenkassen hatten bereits im Vorfeld gewarnt, dass der Zusatzbeitrag höher ausfallen dürfte als von der Regierung prognostiziert. Als Grund nannten sie unter anderem, dass die Kassen ihre Rücklagen wieder auffüllen müssten und die Politik nichts gegen die anhaltenden Ausgabensteigerungen unternommen habe.

