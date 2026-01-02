Maduro reicht USA Olivenzweig

Madrid, 02. Jan (Reuters) - Venezuelas Staatschef Nicolas Maduro versucht im Konflikt mit den USA, auf die Regierung von Präsident Donald Trump ⁠zuzugehen.

In einem Neujahrs-Interview ‍schlug Maduro versöhnliche Töne an und bot Gespräche über den Kampf gegen den Drogenhandel sowie einen erleichterten ‌Zugang zu venezolanischem Öl für US-Firmen an. "Den Menschen in den Vereinigten Staaten sage ich, ‍was ich immer gesagt habe: Venezuela ist ein Bruderland... eine befreundete Regierung", sagte Maduro in dem Interview, das an Silvester aufgezeichnet und am Mittwochabend (Ortszeit) im venezolanischen Staatsfernsehen gesendet wurde. "Wir müssen anfangen, ernsthaft zu reden, mit den Fakten auf ‍dem Tisch." Wenn die US-Regierung ernsthaft ⁠über ein Abkommen zur Bekämpfung des Drogenhandels sprechen wolle, sei Venezuela dazu bereit. "Wenn sie Venezuelas Öl wollen, ist Venezuela bereit, US-Investitionen ‍wie die von Chevron zu akzeptieren, wann, wo und wie sie diese tätigen wollen."

Die USA ⁠haben ihre Militärpräsenz in der südlichen Karibik verstärkt. Trump hat den aus seiner Sicht "illegitimen" Maduro beschuldigt, einen Drogenstaat zu führen, und gedroht, ihn von der Macht ‍zu entfernen. Maduro wies die ‌Vorwürfe zurück und erklärte, die USA wollten ihn stürzen, um die Kontrolle über die riesigen Ölreserven Venezuelas zu erlangen. Noch kurz vor Weihnachten hatte Maduro Trump aufgefordert, sich auf innenpolitische Probleme zu konzentrieren. Seine Äußerungen in dem Interview stellen im Vergleich dazu eine deutliche Tonänderung gegenüber den USA dar.

(Bericht von Corina Pons und Emma Pinedo, geschrieben von Christian Rüttger, ⁠redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‍Märkte).)