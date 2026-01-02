Dubai, 01. Jan (Reuters) - Bei seit Tagen andauernden Protesten im Iran wegen der angespannten Wirtschaftslage sind übereinstimmenden Berichten iranischer Medien und von ⁠Menschenrechtsgruppen zufolge mehrere ‍Menschen getötet worden.

Die halbamtliche Nachrichtenagentur Fars und die Menschenrechtsgruppe Hengaw meldeten Todesfälle in der westiranischen Stadt Lordegan. ‌Hengaw berichtete zudem von einem weiteren Todesfall in der zentralen Provinz Isfahan. Wie das staatliche ‍Fernsehen am Donnerstag meldete, wurde in der Stadt Kuhdascht in der westiranischen Provinz Lorestan ein Mitglied der paramilitärischen Basidsch-Miliz getötet. Die Revolutionsgarden beschuldigten Demonstranten, für dessen Tod verantwortlich zu sein, während die Menschenrechtsgruppe Hengaw erklärte, der Mann sei ein ‍Demonstrant gewesen und von Sicherheitskräften getötet worden.

Die ⁠Unruhen hatten am Sonntag mit Protesten von Ladenbesitzern gegen die hohe Inflation und den Verfall der Währung begonnen und sich seitdem ‍im ganzen Land ausgebreitet. Aktivisten zufolge zogen auch am Donnerstag wieder Demonstranten auf die Straßen. Schauplatz ⁠war demnach Marwdascht in der südlichen Provinz Fars. Die Aktivisten-Nachrichtenagentur HRANA meldete am späten Mittwochabend, dass es in mehreren Städten ein starkes Aufgebot an Sicherheitskräften gebe. Zum Teil ‍sei es zu Festnahmen, ‌Schießereien und Zusammenstößen gekommen.

Die iranische Regierung kündigte als Reaktion einen Dialog mit Vertretern von Gewerkschaften und Händlern an. Die Unruhen treffen die Führung in Teheran in einer kritischen Phase, da die Wirtschaft unter westlichen Sanktionen, einer Inflationsrate von über 40 Prozent und den Folgen von Luftangriffen Israels und der USA im Juni leidet.

(Bericht von Elwely Elwelly, geschrieben von Isabelle Noack und Christian ⁠Rüttger, redigiert von Jörn Poltz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‍Märkte).)