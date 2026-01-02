Pressestimme: 'Augsburger Allgemeine' zu den Aussichten 2026 an der Börse
dpa-AFX · Uhr
AUGSBURG (dpa-AFX) - 'Augsburger Allgemeine' zu den Aussichten 2026 an der Börse:
Die Börsenprofis sagen für 2026 ordentliche Zugewinne voraus. Risiken gibt es natürlich. Niemand weiß, welche Kapriolen US-Präsident Donald Trump schlägt. Als er im Frühjahr den Zollhammer schwingend durch die internationale Arena der Weltwirtschaft pflügte, schickte er die Kurse weltweit in den Keller. Dennoch erholten sich die Aktienmärkte erstaunlich schnell von dem Schlag. Bestimmend für die Entwicklung der Börsen weltweit ist die Politik der US-Notenbank Fed. Die Währungshüter dürften ihren Kurs der schrittweisen Zinssenkungen fortsetzen./yyzz/DP/zb
