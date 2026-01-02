Pressestimme: 'Märkische Oderzeitung' zum Ausblick auf 2026

FRANKFURT/ODER (dpa-AFX) - 'Märkische Oderzeitung' zum Ausblick auf 2026

Die Wirtschaftsbosse klagen, die Rentenversteher sind kurz vor der Ohnmacht und wenn es um Gesundheit, Bahn, Brücken, Bundesautobahnen geht, ist das Gejammer ebenfalls groß. Die EU zerfällt, die Chinesen übernehmen endgültig den Automarkt und überhaupt alles, was schön und gut ist, während Putin bald die Geduld mit uns verliert. "Es möchte kein Hund so länger leben", sagen mit Faust große Teile der Bevölkerung und ergeben sich der Magie diverser Online-Chats. Und die Zukunft? 2026? Um mit dem Wichtigsten anzufangen: Deutschland wird Männerfußball-Weltmeister. Na sagen wir: Wir werden mindestens Dritter. Wie 2006. Die Bundeswehr bekommt endlich funktionierende digitale Funkgeräte. Die deutsche Wirtschaft setzt zum großen Sprung an. Ja, zugegeben, bei all dem ist viel Hoffnung dabei. Entscheidend wird sein, dass wir uns etwas zutrauen und uns nicht verängstigen lassen./yyzz/DP/zb