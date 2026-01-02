W​e​r​b​u​n​g ausblenden

Pressestimme: 'Märkische Oderzeitung' zum Ausblick auf 2026

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

FRANKFURT/ODER (dpa-AFX) - 'Märkische Oderzeitung' zum Ausblick auf 2026

Die Wirtschaftsbosse klagen, die Rentenversteher sind kurz vor der Ohnmacht und wenn es um Gesundheit, Bahn, Brücken, Bundesautobahnen geht, ist das Gejammer ebenfalls groß. Die EU zerfällt, die Chinesen übernehmen endgültig den Automarkt und überhaupt alles, was schön und gut ist, während Putin bald die Geduld mit uns verliert. "Es möchte kein Hund so länger leben", sagen mit Faust große Teile der Bevölkerung und ergeben sich der Magie diverser Online-Chats. Und die Zukunft? 2026? Um mit dem Wichtigsten anzufangen: Deutschland wird Männerfußball-Weltmeister. Na sagen wir: Wir werden mindestens Dritter. Wie 2006. Die Bundeswehr bekommt endlich funktionierende digitale Funkgeräte. Die deutsche Wirtschaft setzt zum großen Sprung an. Ja, zugegeben, bei all dem ist viel Hoffnung dabei. Entscheidend wird sein, dass wir uns etwas zutrauen und uns nicht verängstigen lassen./yyzz/DP/zb

Das könnte dich auch interessieren

Aktien New York Ausblick
Große US-Tech-Aktien dürften zum Wochenstart nachgeben29. Dez. · dpa-AFX
Große US-Tech-Aktien dürften zum Wochenstart nachgeben
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Plus
Richtige Auswahl ist aber zwingend
Energieaktien werden 2026 interessant - trotz fallender Ölpreise22. Dez. · onvista
Plus
Überflieger und Verlustbringer
Rückblick auf ein turbulentes Jahr: 2025 in sieben Grafiken22. Dez. · onvista
Plus
Chartzeit Wochenausgabe 21.12.2025
"Beruhigungspille" für den Markt: Was die KI-Rally gerade wieder entfacht21. Dez. · onvista
Alle Premium-News
W​e​r​b​u​n​g ausblenden