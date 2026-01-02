W​e​r​b​u​n​g ausblenden

Pressestimme: 'Nürnberger Zeitung' zur Europapolitik

dpa-AFX · Uhr
NÜRNBERG (dpa-AFX) - 'Nürnberger Zeitung' zur Europapolitik

Welcher Politiker möchte nicht gerne in die Geschichte eingehen? Mit Mütterrente, Agrardiesel und Stromsteuersenkung wird das schwer gelingen. Die Kanzler Adenauer und Kohl haben einen festen Platz in der Geschichte, weil sie in Europa-Fragen mutig vorangegangen sind. Ähnliches wird 2026 dringend gebraucht./yyzz/DP/zb

