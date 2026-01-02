W​e​r​b​u​n​g ausblenden

Pressestimme: 'Südkurier' zu Gesundheitskosten

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

KONSTANZ (dpa-AFX) - 'Südkurier' zu Gesundheitskosten

Die Deutschen sollten 2026 weniger zum Arzt gehen. Das wäre ihrer Gesundheit oft gar nicht mal abträglich. Durch die Politik geistert gerade eine ganze Reihe von Vorschlägen, wie man die Kosten im Gesundheitssystem senken kann. Eine Praxisgebühr wird diskutiert, die Einschränkung der freien Arztwahl, eine Reform des Rettungswesens und der Notfallambulanzen. All das könnte problemlos ohne Auswirkungen auf die Volksgesundheit durchgeführt werden. Gesundheitsdienstleistungen haben sich in Deutschland zu einem Milliardengeschäft abseits des medizinisch Notwendigen entwickelt, an dem sich viele schadlos halten: Ärzte, die Patienten unnötigerweise wieder und wieder einbestellen. Pharmahersteller, die für neue Medikamente Mondpreise ansetzen. Und die Gesundheitsverwaltung und die Kassen, die riesige Apparate ausgebildet haben. Der Patient sollte sich nichts vormachen. Er ist die Melkkuh im System. Aus diesem Blickwinkel wäre es schlecht, wenn es ihm gut ginge./yyzz/DP/zb

Das könnte dich auch interessieren

Trump bestätigt hohe Aspirin-Dosisgestern, 20:08 Uhr · dpa-AFX
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Plus
Richtige Auswahl ist aber zwingend
Energieaktien werden 2026 interessant - trotz fallender Ölpreise22. Dez. · onvista
Plus
Überflieger und Verlustbringer
Rückblick auf ein turbulentes Jahr: 2025 in sieben Grafiken22. Dez. · onvista
Plus
Chartzeit Wochenausgabe 21.12.2025
"Beruhigungspille" für den Markt: Was die KI-Rally gerade wieder entfacht21. Dez. · onvista
Alle Premium-News
W​e​r​b​u​n​g ausblenden