W​e​r​b​u​n​g ausblenden

Pressestimme: 'Südwest Presse' zu Trump und Nationalgarde

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

ULM (dpa-AFX) - 'Südwest Presse' zu Trump und Nationalgarde

Donald Trump zieht die Truppen der Nationalgarde aus Los Angeles, Chicago und Portland ab. Das sind gute Nachrichten, weil es für die Entsendung keine faktenbasierte Rechtfertigung gab. Es ist vor allem aber ein Zeichen der Schwäche für Trump. Der Schulhof-Bully musste zum Rektor - und hat endlich mal seine Grenzen aufgezeigt bekommen. Der Oberste Gerichtshof hatte viel zu lange weggeschaut und die Trumpschen Allmachtsfantasien damit verstärkt. Doch kurz vor Weihnachten hatten selbst zwei von Trump ernannte Richter genug und zogen der Aktion gemeinsam mit vier Kollegen den Stecker. Experten sprechen von der bisher größten juristischen Niederlage für den US-Präsidenten in seiner zweiten Amtszeit. Die US-Demokratie kann die Bedrohung, die dieser Schulhof-Bully im Weißen Haus darstellt, überstehen - allerdings nur, wenn der Oberste Gerichtshof ihm in Zukunft häufiger Grenzen setzt./yyzz/DP/zb

Das könnte dich auch interessieren

Trump bestätigt hohe Aspirin-Dosisgestern, 20:08 Uhr · dpa-AFX
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Plus
Richtige Auswahl ist aber zwingend
Energieaktien werden 2026 interessant - trotz fallender Ölpreise22. Dez. · onvista
Plus
Überflieger und Verlustbringer
Rückblick auf ein turbulentes Jahr: 2025 in sieben Grafiken22. Dez. · onvista
Plus
Chartzeit Wochenausgabe 21.12.2025
"Beruhigungspille" für den Markt: Was die KI-Rally gerade wieder entfacht21. Dez. · onvista
Alle Premium-News
W​e​r​b​u​n​g ausblenden