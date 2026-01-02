Pressestimme: 'Weser-Kurier' zur Neujahrsansprache von Friedrich Merz
BREMEN (dpa-AFX) - 'Weser-Kurier' zur Neujahrsansprache von Friedrich Merz
Es ist die Aufgabe der Bundesregierung, im neuen Jahr 2026 die Reform der Sozialversicherungen anzugehen und diesen Prozess ausgewogen zu gestalten. Das wird ein Kraftakt. Aber wenn es den beiden einstigen Volksparteien nicht gelingt, einen Kompromiss zwischen sozialer Sicherheit und Finanzierbarkeit zu finden, wem sollte das sonst gelingen? Insofern ist es gut, dass Merz mit Zuversicht und Selbstvertrauen ins neue Jahr geht - er wird es brauchen./yyzz/DP/zb
