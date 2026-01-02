W​e​r​b​u​n​g ausblenden

ROUNDUP/Aktien New York: KI-Optimismus eher Strohfeuer zum Jahresauftakt

dpa-AFX · Uhr
KI
Artikel teilen:

NEW YORK (dpa-AFX) - Eine neue Welle von Optimismus rund um das Thema Künstliche Intelligenz (KI) hat der technologielastigen Nasdaq-Börse am ersten Handelstag im neuen Jahr nur kurzzeitig Schwung verliehen. Bereits im frühen Handel an diesem Freitag bröckelten die Gewinne ab. Der überwiegend mit Standardwerten bestückte Dow Jones Industrial drehte nach einem freundlichen Start zugleich in die Verlustzone.

Zuletzt sank der wohl bekannteste Index der Wall Street um 0,3 Prozent auf 47.940 Punkte, nachdem er im vergangenen Jahr um insgesamt rund 13 Prozent gestiegen war.

Der breite S&P 500 gab seine Auftaktgewinne fast vollständig ab und zeigte sich zuletzt bei 6.849 Zählern nahezu unverändert. Der Nasdaq 100 , der anfangs um fast anderthalb Prozent zugelegt hatte, stieg zuletzt nur noch um 0,1 Prozent auf 25.285 Zähler. Im vergangenen Jahr war der Nasdaq-Auswahlindex um gut 20 Prozent gestiegen.

Die Stimmung für Aktien mit Bezug zu KI blieb zum Jahresauftakt zwar insgesamt positiv, die insgesamt schwachen Umsätze an diesem Tag erschweren allerdings eine klare Richtung an den Börsen. Als aussagekräftig wird der erste Handelstag 2026, der zudem auf einen Freitag fällt, daher von Experten nicht gesehen.

Die Impulse für KI kamen vor allem aus Asien: Nachdem die Aktie des Tech-Giganten Baidu bereits in China von der Vorbereitung des Börsengangs für seine KI-Chipsparte Kunlunxin profitiert hatte, legte der anstelle der Aktie gehandelte Hinterlegungsschein (ADR) nun auch in den USA kräftig zu. Zuletzt ging es um 12,5 Prozent hoch. Zudem gelang dem chinesischen Entwickler von KI-Chips, Biren Technology , ein erfolgreiches Börsendebüt und die Aktien von Samsung kletterten auf ein Rekordhoch.

Unter den KI-Werten in den USA zogen Nvidia deutlich mit plus 2,5 Prozent an und nahmen im Dow die Spitze ein. An der Nasdaq gewannen AMD 4,0 Prozent, die Papiere der Chiphersteller Micron 7,8 Prozent und Intel 6,7 Prozent. Broadcom zogen um 3,0 Prozent hoch und ARM Holdings um 5,3 Prozent.

Tesla profitierten nur anfangs von der positiven Stimmung und gaben zuletzt dann um 0,6 Prozent nach. Der E-Autohersteller enttäuschte mit seinen weltweiten Absatzzahlen im vergangenen Quartal. Die Auslieferungen waren nicht nur wie erwartet rückläufig im Vergleich zum Vorjahreswert, sie lagen auch unter den Prognosen der Analysten. Dazu beigetragen haben nicht zuletzt wohl die Ende September ausgelaufenen Steuervergünstigung beim Kauf von Elektroautos in den USA.

Barclays verhalf der Aktie von Vertiv Holdings zu einem Kursgewinn von 8,8 Prozent. Die Analysten der britischen Großbank hatten das Papier des Energieausrüsters von "Equal-weight" auf "Overweight" hochgestuft. Der Einstiegszeitpunkt in die Aktie sei nach den jüngsten Kursschwankungen derzeit gut, schrieben sie./ck/he

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Nvidia
D
Dow Jones
N
NASDAQ 100
S
S&P 500
Tesla
Micron Technology
Broadcom
AMD
Intel
Baidu (ADR)
Vertiv
Samsung Electronics

Das könnte dich auch interessieren

Aktien New York Ausblick
Positiver Jahresauftakt an der Wall Street erwartet - KI-Optimismusheute, 14:57 Uhr · dpa-AFX
Positiver Jahresauftakt an der Wall Street erwartet - KI-Optimismus
Nur wenige deutsche Unternehmen vorne
Nvidia löst Apple als wertvollstes Unternehmen ab - SAP fällt auf Rang 4429. Dez. · Reuters
Nvidia löst Apple als wertvollstes Unternehmen ab - SAP fällt auf Rang 44
Aixtron, Infineon, Süss Microtec
Techwerte gefragt - Gute Vorgaben aus Asien, KI-Boomheute, 13:50 Uhr · dpa-AFX
Techwerte gefragt - Gute Vorgaben aus Asien, KI-Boom
Aktien New York Ausblick
Große US-Tech-Aktien dürften zum Wochenstart nachgeben29. Dez. · dpa-AFX
Große US-Tech-Aktien dürften zum Wochenstart nachgeben
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Plus
Richtige Auswahl ist aber zwingend
Energieaktien werden 2026 interessant - trotz fallender Ölpreise22. Dez. · onvista
Plus
Überflieger und Verlustbringer
Rückblick auf ein turbulentes Jahr: 2025 in sieben Grafiken22. Dez. · onvista
Plus
Chartzeit Wochenausgabe 21.12.2025
"Beruhigungspille" für den Markt: Was die KI-Rally gerade wieder entfacht21. Dez. · onvista
Alle Premium-News
W​e​r​b​u​n​g ausblenden