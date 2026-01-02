Wall Street zum Jahresauftakt uneinheitlich - Nasdaq dreht noch ins Minus

Der Jahresauftakt an den US-Börsen ist am Freitag ohne klare Richtung verlaufen. Nach einem freundlichen Start ging der bekannteste Wall-Street-Index Dow Jones Industrial zunächst auf eine Berg- und Talfahrt, die er schließlich mit Gewinnen beendete. Die überwiegend mit Technologie-Aktien bestückten Nasdaq-Indizes schlossen nach zeitweise deutlichen Gewinnen in der Verlustzone. Die Stimmung für Aktien mit Bezug zu Künstlicher Intelligenz (KI) war alles in allem jedoch dank einiger Impulse aus Asien positiv.

Die erratischen Marktbewegungen so früh im neuen Jahr sollten allerdings nicht überbewertet werden, hieß es von Börsianern. Die Handelsumsätze seien wie bereits zur Weihnachtszeit traditionell sehr dünn, was die Kurse heftiger als gewöhnlich in die eine oder andere Richtung ausschlagen lasse. "Institutionelle Anleger und die 'Big Boys' der Wall Street werden ihre Schreibtische wohl erst am kommenden Montag wieder voll besetzen", kommentierten die Experten vom Broker Activtrades. Im weiteren Verlauf des Monats Januar läuft dann allmählich die Berichtssaison mit den Zahlen für das Schlussquartal des vergangenen Jahres an.

Letztlich ging der Dow knapp unter seinem Tageshoch, mit plus 0,66 Prozent auf 48.382,39 Punkten, aus dem Geschäft. Im verkürzten Wochenverlauf hat er damit um 0,7 Prozent nachgegeben. Im vergangenen Jahr hatte der Wall-Street-Index ein Plus von insgesamt rund 13 Prozent verbucht.

Der breite S&P 500 legte am Freitag nach einem kleineren Auf und Ab letztlich um 0,19 Prozent auf 6.858,47 Zähler zu. Der Nasdaq 100 verlor dagegen 0,17 Prozent auf 25.206,17 Zähler, nachdem er im frühen Geschäft noch um fast anderthalb Prozent zugelegt hatte. Im Wochenverlauf beträgt sein Minus 1,7 Prozent. 2025 hatte der technologielastige Auswahlindex mit einem Gewinn von gut 20 Prozent abgeschlossen.

Die Impulse für KI-Aktien in den USA kamen aus China und Südkorea: Nachdem die Aktie des Tech-Giganten Baidu bereits in Hongkong von der Vorbereitung des Börsengangs für seine KI-Chipsparte Kunlunxin profitiert hatte, legte der anstelle der Aktie gehandelte Hinterlegungsschein (ADR) auch in den USA um 15 Prozent zu. Obendrein verlief der Börsengang des chinesischen Entwicklers von KI-Chips, Biren Technology , äußerst erfolgreich. Der Kurs der Aktie legte im Vergleich zum Ausgabepreis in Hongkong um 76 Prozent zu. Samsung kletterten zudem in Seoul auf ein Rekordhoch.

Tesla-Aktie leidet unter schwachen Absatzahlen

Unter den KI-Werten in den USA zogen Nvidia um 1,3 Prozent an, AMD gewannen 4,4 Prozent und Micron sogar 10,5 Prozent. Auch Strategy, Marvell Technology, Intel und LAM Research legten deutlich zu.

Tesla dagegen büßten nach einem freundlichen Start 2,6 Prozent ein. Der E-Autohersteller enttäuschte mit seinen weltweiten Absatzzahlen im vergangenen Quartal. Während der chinesische E-Autobauer BYD seine Verkäufe sowohl im Schlussquartal 2025 als auch im Gesamtjahr steigerte und 2025 fast 2,3 Millionen reine E-Fahrzeuge auslieferte, ging der weltweite Absatz von Tesla im Schlussviertel 2025 zurück. Er blieb obendrein auch unter der vom Unternehmen zur Verfügung gestellten Konsensschätzung. Da Tesla 2025 insgesamt nur rund 1,6 Millionen E-Autos auslieferte, ist nun BYD die globale Nummer eins unter den E-Autoherstellern.

Barclays verhalf der Aktie von Vertiv zu einem Kursgewinn von 8,4 Prozent. Die Analysten hatten das Papier des Energieausrüsters auf "Overweight" hochgestuft und sehen nach den jüngsten Kursschwankungen einen günstigen Einstiegszeitpunkt.