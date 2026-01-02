Selenskyj macht Geheimdienstchef Budanow zu neuem Stabschef

Kiew, 02. Jan (Reuters) - Neuer Stabschef des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj wird der bisherige Leiter des Militärgeheimdienstes, Kyrylo Budanow.

Der 39-jährige General teilte am ⁠Freitag mit, ‍er habe das Angebot von Selenskyj angenommen, den einflussreichen Posten als Chef des Präsidialamts zu übernehmen. Budanow soll ‌den langjährigen Selenskyj-Vertrauten Andrij Jermak ersetzen, der im November im Zuge eines Korruptionsskandals im Energiesektor ‍zurückgetreten war.

"Die Ukraine muss sich derzeit stärker auf Sicherheitsfragen, die Entwicklung der Verteidigungs- und Sicherheitskräfte sowie auf diplomatische Verhandlungen konzentrieren", erklärte Selenskyj auf der Online-Plattform X. Das Präsidialamt werde in erster Linie diesen staatlichen Aufgaben dienen. "Kyrylo verfügt in diesen Bereichen ‍über spezielle Erfahrung und hat die nötige ⁠Stärke, um Ergebnisse zu liefern", fügte er hinzu.

Jermak war vor dem Hintergrund eines Skandals um Schmiergeldzahlungen in Höhe von 100 Millionen Dollar ‍im Energiesektor als Selenskyjs Stabschef zurückgetreten. Der Skandal hatte in der Öffentlichkeit für großen Unmut über die ⁠anhaltende Korruption auf hoher Ebene gesorgt, während das Land gegen Russland um sein Überleben kämpft. Jermak selbst, der auch Chefunterhändler der Ukraine bei den von den USA ‍unterstützten Friedensgesprächen war, wird in ‌den Ermittlungen jedoch nicht als Verdächtiger geführt.

Budanow war im August 2020 von Selenskyj an die Spitze des Militärgeheimdienstes GUR berufen worden. Seit dem russischen Einmarsch im Februar 2022 war er an Gefangenenaustauschen beteiligt und leitete ein Gremium zur Koordinierung der Behandlung von Kriegsgefangenen. Er wurde als "Held der Ukraine" ausgezeichnet und hat wiederholt an Sondereinsätzen teilgenommen.

