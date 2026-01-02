Wunderkerzen lösten mutmaßlich Inferno in Schweizer Skiort mit 40 Toten aus

- von Dave Graham und Emma Farge

Crans-Montana, 02. Jan (Reuters) - Wunderkerzen haben mutmaßlich den verheerenden Brand in der Silvesternacht im Schweizer Skiort Crans-Montana mit mindestens 40 Toten ausgelöst.

"Alles deutet darauf hin, dass das Feuer ⁠von den brennenden Kerzen ‍oder sogenannten 'Bengalischen Feuern' ausging, die an Champagnerflaschen befestigt waren", sagte die Generalstaatsanwältin des Kantons Wallis, Beatrice Pilloud, am Freitag. "Diese gerieten zu nah an die Decke. Daraufhin kam es ‌zu einem schnellen, sich sehr schnell ausbreitenden Brand." Diese Hypothese sei wahrscheinlich, aber noch nicht bestätigt. Zur raschen Ausbreitung des Feuers könnte Akustikschaumstoff ‍an der Decke beigetragen haben. Man untersuche dessen Verwendung, es gebe aber noch keine Gewissheit, fügte Pilloud hinzu.

Bei dem Brand in der bei jungen Leuten beliebten Bar und Diskothek "Le Constellation" kamen in der Nacht auf Donnerstag nach vorläufigen Angaben mindestens 40 Menschen ums Leben, 119 weitere wurden verletzt. Die Identifizierung der oft bis zur Unkenntlichkeit verbrannten Leichen werde noch mehrere Tage in Anspruch nehmen. ‍Als einer der ersten Toten wurde der 16-jährige italienische Nachwuchsgolfer ⁠Emanuele Galeppini identifiziert.

VERLETZTE WERDEN AUCH IN DEUTSCHLAND BEHANDELT

Unter den 119 Verletzten sind dem Walliser Polizeichef Frederic Gisler zufolge 71 Schweizer, 14 Franzosen und elf Italiener. "Viele der Verletzten kämpfen heute noch um ihr Leben", sagte der ‍Walliser Regierungsrat Mathias Reynard. Etwa 50 Schwerstverletzte wurden zur Behandlung in spezialisierte Verbrennungszentren im Ausland verlegt, darunter auch in Stuttgart und Ludwigshafen.

Verzweifelte Eltern suchten über ⁠soziale Medien nach ihren vermissten Kindern. "Seit 30 Stunden suche ich meinen Sohn. Die Ungewissheit ist unerträglich", sagte die Mutter eines 16-jährigen Vermissten dem Sender BFMTV.

"ES HÄTTE AUCH UNS TREFFEN KÖNNEN"

In dem nicht nur bei Skifahrern, sondern auch bei Golfern beliebten Ferienort zeigten sich ‍Anwohner und Touristen erschüttert. Am Ende der von ‌der Polizei abgesperrten Zufahrtsstraße zur Bar errichteten Dutzende Menschen einen provisorischen Altar, legten Blumen nieder und zündeten Kerzen an. Einige weinten, andere umarmten sich schweigend.

"Es hätte auch uns treffen können", sagte die 18-jährige Emma aus Genf. "Es gab eine riesige Warteschlange, also haben wir beschlossen, nicht hineinzugehen. Ich sehe die Vermissten und es sind alles Leute in unserem Alter." Die 17-jährige Elisa Sousa, die den Abend stattdessen bei einer Familienfeier verbrachte, sagte am Ort der Mahnwache: "Ehrlich gesagt, ich muss meiner Mutter hundertmal dafür danken, dass sie mich nicht hat gehen lassen. Denn Gott weiß, wo ich jetzt wäre."

