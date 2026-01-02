Suss will bis zu 45 Millionen Euro in neues Entwicklungszentrum investieren
dpa-AFX · Uhr
GARCHING (dpa-AFX) - Der Halbleiterzulieferer Suss Microtec will für den Bau eines neuen Entwicklungszentrums in Deutschland bis zu 45 Millionen Euro in die Hand nehmen. Eine Entscheidung über den Standort habe er noch nicht getroffen, sagte Konzernchef Burkhardt Frick dem Handelsblatt im Interview vom Freitag. Wichtig sei unter anderem ein enger Kontakt zu Hochschulen. Die Investition sei Teil einer Innovationsoffensive des SDax -Unternehmens.
Suss hatte bereits auf dem Kapitalmarkttag im November angekündigt, den Anteil der Ausgaben für Forschung und Entwicklung von neun Prozent vom Umsatz im Jahr 2024 in den kommenden Jahren auf elf Prozent zu erhöhen./err/men
Das könnte dich auch interessieren
Nur wenige deutsche Unternehmen vorneNvidia löst Apple als wertvollstes Unternehmen ab - SAP fällt auf Rang 4429. Dez. · Reuters
Aixtron, Infineon, Süss MicrotecTechwerte gefragt - Gute Vorgaben aus Asien, KI-Boomheute, 13:50 Uhr · dpa-AFX
Premium-Beiträge
Energieaktien werden 2026 interessant - trotz fallender Ölpreise22. Dez. · onvista
PlusRichtige Auswahl ist aber zwingend
Rückblick auf ein turbulentes Jahr: 2025 in sieben Grafiken22. Dez. · onvista
PlusÜberflieger und Verlustbringer
"Beruhigungspille" für den Markt: Was die KI-Rally gerade wieder entfacht21. Dez. · onvista
PlusChartzeit Wochenausgabe 21.12.2025